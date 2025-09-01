ইয়াবা নিয়ে পাবনা যুবদল-কৃষক দলের নেতাসহ ৩ জন গ্রেফতার

কক্সবাজার থেকে ফেরার পথে বিপুল পরিমাণ ইয়াবাসহ পাবনা জেলা যুবদল ও উপজেলা কৃষক দল নেতাসহ তিন জনকে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। এ সময় তাদের কাছ থেকে ইয়াবা, নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকালে আদালতের মাধ্যমে তাদের জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।
র্যাব-১২, সিরাজগঞ্জ ক্যাম্প জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কক্সবাজার থেকে ইয়াবার চালান আনা হচ্ছে এমন তথ্যের ভিত্তিতে রবিবার (৩১ আগস্ট) সকালে ঢাকা–পাবনা মহাসড়কের সিরাজগঞ্জের ফুড ভিলেজ হোটেল এলাকায় সেন্টমার্টিন সৌহার্দ্য পরিবহন বাসে তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় তিন জনকে ইয়াবাসহ গ্রেফতার করা হয়। পরে তাদের সলঙ্গা থানায় হস্তান্তর করা হয়।
গ্রেফতার রাশেদ রানা, পাবনা জেলা যুবদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও পাবনা পৌর এলাকার দোহারপাড়ার মৃত জহুরুল ইসলাম রইসের ছেলে; আব্দুল মজিদ মণ্ডল, সুজানগর উপজেলা কৃষক দলের সদস্যসচিব ও পৌর এলাকার ভবানীপুর গ্রামের মৃত সেকেন্দার আলীর ছেলে ও আমিনুল ইসলাম রনি, পাবনা পৌর এলাকার রাধানগর মহল্লার মৃত আব্দুল জলিলের ছেলে ও যুবদল কর্মী।
এ ঘটনায় পাবনা জেলা যুবদলের আহ্বায়ক হিমেল রানা বলেন, ‘বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে সংগঠনের কেউ দেশবিরোধী বা দলবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকলে অবশ্যই সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
পাবনা জেলা কৃষক দলের সভাপতি হাশেম আলী বলেন, ‘বিষয়টি জানা নেই। নিশ্চিত হলে তার (মজিদ মণ্ডল) বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’