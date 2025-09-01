X
সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
ইয়াবা নিয়ে পাবনা যুবদল-কৃষক দলের নেতাসহ ৩ জন গ্রেফতার

পাবনা প্রতিনিধি
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৩৭আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৪৩
আব্দুল মজিদ মণ্ডল ও রাশেদ রানা

কক্সবাজার থেকে ফেরার পথে বিপুল পরিমাণ ইয়াবাসহ পাবনা জেলা যুবদল ও উপজেলা কৃষক দল নেতাসহ তিন জনকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)। এ সময় তাদের কাছ থেকে ইয়াবা, নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকালে আদালতের মাধ্যমে তাদের জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

র‌্যাব-১২, সিরাজগঞ্জ ক্যাম্প জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কক্সবাজার থেকে ইয়াবার চালান আনা হচ্ছে এমন তথ্যের ভিত্তিতে রবিবার (৩১ আগস্ট) সকালে ঢাকা–পাবনা মহাসড়কের সিরাজগঞ্জের ফুড ভিলেজ হোটেল এলাকায় সেন্টমার্টিন সৌহার্দ্য পরিবহন বাসে তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় তিন জনকে ইয়াবাসহ গ্রেফতার করা হয়। পরে তাদের সলঙ্গা থানায় হস্তান্তর করা হয়।

গ্রেফতার রাশেদ রানা, পাবনা জেলা যুবদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও পাবনা পৌর এলাকার দোহারপাড়ার মৃত জহুরুল ইসলাম রইসের ছেলে; আব্দুল মজিদ মণ্ডল, সুজানগর উপজেলা কৃষক দলের সদস্যসচিব ও পৌর এলাকার ভবানীপুর গ্রামের মৃত সেকেন্দার আলীর ছেলে ও আমিনুল ইসলাম রনি, পাবনা পৌর এলাকার রাধানগর মহল্লার মৃত আব্দুল জলিলের ছেলে ও যুবদল কর্মী।

এ ঘটনায় পাবনা জেলা যুবদলের আহ্বায়ক হিমেল রানা বলেন, ‘বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে সংগঠনের কেউ দেশবিরোধী বা দলবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকলে অবশ্যই সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

পাবনা জেলা কৃষক দলের সভাপতি হাশেম আলী বলেন, ‘বিষয়টি জানা নেই। নিশ্চিত হলে তার (মজিদ মণ্ডল) বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

গ্রেফতারর‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নকারাগারইয়াবাযুবদল
সাবেক সিনিয়র সচিব জিয়াউল নতুন মামলায় গ্রেফতার
জিতলেই বাংলাদেশের সিরিজ, ঘুরে দাঁড়াতে চায় নেদারল্যান্ডস
জামায়াত নেতার বক্তব্যের সময় চিকিৎসকের ‘অসৌজন্যমূলক’ আচরণে এনডিএফ’র নিন্দা
হলত্যাগের নির্দেশনা প্রত্যাখ্যান করে বাকৃবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ
বিচারপতি ড. আখতারুজ্জামানের পদত্যাগ
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
