ছাত্রীদের নিয়ে ‘কুরুচিপূর্ণ’ মন্তব্য করা সেই নেতার বিরুদ্ধে রাবি ছাত্রদলের মামলা

ফেসবুকে ৯১ জন ছাত্রীকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করার অভিযোগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শাহ মাখদুম হল শাখা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি আনিসুর রহমান মিলনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। রাবি শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী বাদী হয়ে বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে নগরের মতিহার থানায় এই মামলা করেন।
মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘জুলাই ৩৬’ হলের প্রভোস্ট কর্তৃক ৯১ জন শিক্ষার্থীকে অযাচিতভাবে তলব করার প্রতিবাদে গত ২ সেপ্টেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সহ-সভাপতি জান্নাতুন নাঈম তুহিনা তার ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডি থেকে একটি প্রতিবাদমূলক স্ট্যাটাস প্রদান করেন। উক্ত স্ট্যাটাসে বিবাদী মো. আনিসুর রহমান মিলন (২৫) অত্যন্ত অশালীন, কুরুচিপূর্ণ ও নারী অবমাননাকর মন্তব্য করেন।
এজাহারে আরও বলা হয়েছে, এ ঘটনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের পক্ষ থেকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্তে একাধিকবার বিবাদী মো. আনিসুর রহমান মিলনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তিনি সন্তোষজনক জবাব না দিয়ে মোবাইল ফোন বন্ধ করে দেন। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, তিনি উক্ত কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য ইচ্ছাকৃতভাবে করেছেন। ফলে ছাত্রদল সংগঠনের পক্ষ থেকে বিবাদীকে প্রাথমিক সদস্যপদসহ ও হল সহ-সভাপতির পদ থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। এমন কুরুচিপূর্ণ ও মানহানিকর মন্তব্যের মাধ্যমে শুধু নারী নেত্রীকে মানসিকভাবে আঘাত করা হয়নি, বরং সংগঠনের সুনাম ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। বিবাদীর এ কার্যক্রম ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এবং বাংলাদেশ দণ্ডবিধির প্রযোজ্য ধারা অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ।
মামলার বিষয়ে জানতে মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মালেকের সঙ্গে মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও সাড়া পাওয়া যায়নি।