রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
পাবনায় জমিজমা নিয়ে বিরোধে টেঁটাবিদ্ধ হয়ে যুবক নিহত

পাবনা প্রতিনিধি
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:০৯আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:০৯
পাবনা সদর থানা

পাবনায় জমিজমাসংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে চাচাতো ভাইদের মধ্যে সংঘর্ষে আবু বকর মণ্ডল (৪০) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আব্দুল আজিজ মণ্ডলসহ আরও কয়েকজন।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে সদর উপজেলার চরতারাপুর ইউনিয়নের তারাবাড়িয়ার চকপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত আবু বকর ওই গ্রামের লাবু মণ্ডলের ছেলে। জীবিকার তাগিদে তিনি ইটভাটায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। আহত আব্দুল আজিজ কবির মণ্ডলের ছেলে, তিনিও একই পেশায় যুক্ত।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বসতভিটার জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে দুই পরিবারের মধ্যে বিরোধ চলছিল। এর জের ধরে শনিবার রাতে তাদের মধ্যে প্রথমে কথা-কাটাকাটি ও পরে টেঁটা ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষ হয়। এতে আবু বকর টেঁটাবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন এবং আব্দুল আজিজ মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হন।

তাদের উদ্ধার করে প্রথমে সুজানগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক আবু বকরকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত আব্দুল আজিজকে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সংঘর্ষে আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন। স্থানীয় হাসপাতালে তাদের চিকিৎসা চলছে।

এ ঘটনায় এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

পাবনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুস সালাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘চাচাতো ভাইদের মধ্যে টেঁটা নিয়ে সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছে। মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। আইনিব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’

সংঘর্ষনিহত
ফেনীতে ট্রাকের পেছনে বাসের ধাক্কা, প্রাণ গেলো দুজনের
নুরাল পাগলার দরবার ধ্বংসস্তূপ, ইমান-আকিদা রক্ষা কমিটি আসলে কারা?
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
দেশে এখনও নিরক্ষর ২১.১ শতাংশ
ঢাকায় ধরা পড়লো ভয়ংকর মাদক ‘কিটামিন’, গন্তব্য ছিল ইতালি
পদত্যাগের ঘোষণা দিলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইশিবা
এক ক্লিকে ইয়াসমিন মুশতারীর সবটুকু
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
এবার তুরস্কে জাহাজ রফতানি করছে বাংলাদেশ
