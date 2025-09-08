X
সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বগুড়ায় ‘মারধরের বদলা নিতে’ পেট্রলপাম্প কর্মকর্তাকে হত্যা, কর্মচারী আটক ১

বগুড়া প্রতিনিধি
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:১৩আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:১৩
বগুড়া শহরের শতাব্দী ফিলিং স্টেশনের অফিস কক্ষে ক্যাশিয়ারকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজনের ভিড়

বগুড়ায় পেট্রলপাম্পের এক কর্মকর্তাকে গলা কেটে হত্যার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে রাকিবুল ইসলাম রতন (২৬) নামের এক কর্মচারীকে আটক করেছে পুলিশ। রবিবার রাত ৯টার দিকে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক এলাকা থেকে তাকে আটক করে বগুড়া জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)।

নিহত ইকবাল হোসেন সিরাজগঞ্জ সদরের পিপুলবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা। অন্যদিকে আটক রাকিবুল ইসলাম বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার নিশ্চিন্তপুর এলাকার বাসিন্দা।

বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলা ডিবির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইকবাল বাহার বলেন, ‌‘আটকের পর রাকিবুল স্বীকার করেছেন, শনিবার ভোররাতের দিকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেট্রলপাম্পের ব্যবস্থাপক ইকবাল হোসেনকে হাতুড়ি দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করে হত্যা করেন। এরপর বগুড়া থেকে পালিয়ে কালিয়াকৈর গিয়ে আত্মগোপন করেন। পেট্রলপাম্পের তেল চুরি করা নিয়ে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে মারধরের বদলা নিতে এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন বলে পুলিশের কাছে দাবি করেন রাকিবুল।’

এর আগে শনিবার দিবাগত রাতে বগুড়া শহরের দত্তবাড়ি এলাকায় শতাব্দী ফিলিং স্টেশনের অফিসকক্ষে ব্যবস্থাপক ইকবাল হোসেনকে হত্যার এ ঘটনা ঘটে। রবিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। পরে লাশ বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

ইতিমধ্যে হত্যাকাণ্ডের সিসিটিভির ফুটেজ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাতে দেখা যায়, ঘুমন্ত ইকবালকে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। এতে সময় লেগেছে ২০ সেকেন্ডেরও কম।

বগুড়া সদর থানার ওসি হাসান বাসির বলেন, ‘এ ঘটনায় থানায় হত্যা মামলার প্রস্তুতি চলছে। অভিযুক্ত একজনকে আটক করা হয়েছে।’

/এএম/
বিষয়:
হত্যাকাণ্ডআটক
সম্পর্কিত
গাজীপুরে ‘অস্ত্রসহ’ ব্যবসায়ীকে আটকের পর র‌্যাবের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ
ফিলিং স্টেশনের অফিস কক্ষে ক্যাশিয়ারকে ছুরিকাঘাতে হত্যা
সুন্দরবনের ডাকাতসহ আটক ৬, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার
সর্বশেষ খবর
উদ্বেগ বাড়াচ্ছে শিশুদের ডায়াবেটিস
উদ্বেগ বাড়াচ্ছে শিশুদের ডায়াবেটিস
ওয়ানডে ইতিহাসে সর্বোচ্চ রানে জয়ের রেকর্ড ইংলিশদের
ওয়ানডে ইতিহাসে সর্বোচ্চ রানে জয়ের রেকর্ড ইংলিশদের
পশ্চিমবঙ্গে ভুয়া ভোটারের শীর্ষে মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গে ভুয়া ভোটারের শীর্ষে মুর্শিদাবাদ
অন্তর্বর্তী সরকার গত এক বছর জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে পারেনি: রুহিন হোসেন
অন্তর্বর্তী সরকার গত এক বছর জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে পারেনি: রুহিন হোসেন
সর্বাধিক পঠিত
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
শেনজেন ভিসা নিয়ে জরুরি বার্তা সুইডেন দূতাবাসের
শেনজেন ভিসা নিয়ে জরুরি বার্তা সুইডেন দূতাবাসের
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ক্রেডিট কার্ডের টাকা গায়েব, সমালোচনার ঝড়
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ক্রেডিট কার্ডের টাকা গায়েব, সমালোচনার ঝড়
নুরাল পাগলার দরবার ধ্বংসস্তূপ, ইমান-আকিদা রক্ষা কমিটি আসলে কারা?
নুরাল পাগলার দরবার ধ্বংসস্তূপ, ইমান-আকিদা রক্ষা কমিটি আসলে কারা?
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media