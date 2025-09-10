X
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাকসু নির্বাচন: সাবেক তিন সমন্বয়কের নেতৃত্বে ‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’ প্যানেল ঘোষণা

রাবি প্রতিনিধি
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২০আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২০
বুধবার দুপুরে রাকসু ভবনের সামনে রাকসু নির্বাচনে সাবেক তিন সমন্বয়কের নেতৃত্বে ‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’ প্যানেল ঘোষণা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক তিন সমন্বয়কের নেতৃত্বে ‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’ নামে প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। এতে সহসভাপতি (ভিপি) পদে সাবেক সমন্বয়ক মেহেদী সজীব, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে সালাউদ্দিন আম্মার ও সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে আকিল বিন তালেব প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

এ ছাড়া প্যানেলে সাবেক সমন্বয়ক ছাড়াও সাধারণ শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টায় রাকসু ভবনের সামনে সংবাদ সম্মেলন করে ১৮ সদস্যের প্যানেল ঘোষণা করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে জিএস পদপ্রার্থী সালাউদ্দিন আম্মার বলেন, ‘আমরা দল, মত, মতাদর্শের ঊর্ধ্বে গিয়ে আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো। স্বতন্ত্র জায়গা থেকে যারা যোগ্য, তাদের নিয়ে আমরা এই প্যানেল গঠন করার চেষ্টা করেছি। আগামীর ক্যাম্পাসে সাংস্কৃতিক আবহ কেমন হবে, সেটা শিক্ষার্থীদের ভোটের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‌‘কেন্দ্রীয় সংসদের ২৩টি পদের মধ্যে ১৮ জন প্রার্থী এবং সিনেটে পাঁচ জন শিক্ষার্থী প্রতিনিধি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।’

ঘোষিত প্যানেলে প্যানেলে ক্রীড়া সম্পাদক পদে লড়বেন মো. ইয়াসিন আরাফাত বিজয়, সহ-ক্রীড়া সম্পাদক পদে মো. মনজু আরিফ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে মো. মাহবুব আলম মোহন, মহিলাবিষয়ক সম্পাদক পদে হেমা আক্তার ইভা, সহ-মহিলা বিষয়ক সম্পাদক পদে জান্নাতুল ফেরদৌসী তৃষা, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক পদে মো. মিনহাজুর রহমান, মিডিয়া ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে ফাহির আমিন, সহ-মিডিয়া সম্পাদক এম শামীম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে মো. জাকির হোসেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

এ ছাড়া সহ-বিতর্ক-বিষয়ক সম্পাদক আরিয়ান আহমদ, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদে আহসান হাবিব, সহ-সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদে ঈশিতা পারভীন তিথি লড়বেন। নির্বাহী সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন সাজ্জাদ হোসাইন, মো. আরিফুল ইসলাম, হাবিব হিমেল। এ ছাড়া সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য পাঁচটি পদে প্যানেল থেকে পাঁচ জনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। তারা হলেন- মেহেদী সজীব, সালাউদ্দিন আম্মার, আকিল বিন তালেব, মো. জাকির হোসেন ও আহসান হাবিব।

এদিকে সাবেক তিন সমন্বয়কের নেতৃত্বের এই প্যানেলকে ছাত্রশিবিরের ‘বি টিম’ হিসেবে গঠন করা হয়েছে বলে ক্যাম্পাসে গুঞ্জন উঠেছে। এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে সালাউদ্দিন আম্মার বলেন, ‘তারা (ছাত্রশিবির) তাদের সর্বোচ্চটা দিয়ে প্যানেল গঠন করেছে, আমরাও আমাদের জায়গা থেকে সর্বোচ্চটা দিয়ে প্যানেল গঠন করেছি। এটা একটা তুচ্ছ অজুহাত। এই প্যানেলে যারা আছেন, তারা সবাই জুলাই যোদ্ধা। এখানে যোগ্য প্রার্থীদের নিয়েই প্যানেল গঠন করা হয়েছে। এ জন্য ১৮ সদস্যের প্যানেল দেওয়া হয়েছে। পরে যোগ্য প্রার্থী পেলে প্যানেলে তাদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। কাজেই আমাদের প্যানেলকে ডামি বা ছায়া দল বলা অনর্থক। শিবিরের নিজস্ব প্যানেল আছে, আমাদের আলাদা। এখানে বিভ্রান্তির কোনও সুযোগ নেই।’

এর আগে রবিবার দুপুরে প্যানেল ঘোষণা করে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির। ছাত্রশিবিরের প্যানেলে জিএস পদে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক ফজলে রাব্বি মো. ফাহিম রেজাকে রেখে চমক দেয়। পরে গত সোমবার গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ ও রাকসু ফর র‍্যাডিক্যাল চেঞ্জ নামে আরও দুটি প্যানেল ঘোষণা করা হয়। মঙ্গলবার বিকালে ঘোষণা হয় ছাত্র ইউনিয়নের একাংশের আরেকটি প্যানেল। এ নিয়ে রাকসু নির্বাচনে এখন পর্যন্ত মোট ছয়টি প্যানেলের আত্মপ্রকাশ ঘটলো।

/এএম/
বিষয়:
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়রাকসু নির্বাচন
সম্পর্কিত
শিক্ষার্থীদের আন্দোলন: ৫ ঘণ্টা তালাবদ্ধ রাবির আরবি বিভাগ
‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’ নামে রাকসুতে শিবিরের প্যানেল ঘোষণা
রাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা
সর্বশেষ খবর
বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে ‘১৬ মামলার আসামিকে’ গলা কেটে হত্যা
বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে ‘১৬ মামলার আসামিকে’ গলা কেটে হত্যা
হবিগঞ্জে পানিতে ডুবে এক পরিবারের ৩ শিশুর মৃত্যু
হবিগঞ্জে পানিতে ডুবে এক পরিবারের ৩ শিশুর মৃত্যু
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণকালীন উপাচার্য ড. তৌফিক আলম
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণকালীন উপাচার্য ড. তৌফিক আলম
ডাকসুতে জিতলেই জাতীয় রাজনীতিতে বিরাট কিছু করবে তা নয়: মান্না
ডাকসুতে জিতলেই জাতীয় রাজনীতিতে বিরাট কিছু করবে তা নয়: মান্না
সর্বাধিক পঠিত
ধিক্কার জানালেন সারজিস
ধিক্কার জানালেন সারজিস
ডাকসুর বিভিন্ন পদে বিজয়ী হলেন যারা
ডাকসুর বিভিন্ন পদে বিজয়ী হলেন যারা
স্বর্ণের দামে নতুন রেকর্ড, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
স্বর্ণের দামে নতুন রেকর্ড, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
জিন তাড়াতে এসে ধর্ষণের চেষ্টা, দেখে ফেলায় মা-মেয়েকে হত্যা: পুলিশ
জিন তাড়াতে এসে ধর্ষণের চেষ্টা, দেখে ফেলায় মা-মেয়েকে হত্যা: পুলিশ
ডাকসু নির্বাচন: ফলাফল প্রত্যাখ্যান ছাত্রদলের আবিদুলের, সম্মান জানালেন হামীম
ফেসবুক পোস্টডাকসু নির্বাচন: ফলাফল প্রত্যাখ্যান ছাত্রদলের আবিদুলের, সম্মান জানালেন হামীম
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media