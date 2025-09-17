জয়পুরহাট থানা থেকে লুট হওয়া সাউন্ড গ্রেনেড উদ্ধার

গত বছরের ৫ আগস্ট জয়পুরহাট সদর থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্রের মধ্যে একটি সাউন্ড গ্রেনেড উদ্ধার করেছে র্যাব-৫ সিপিসি-৩। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জয়পুরহাট র্যাব-৫ সিপিসি-৩ কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাজমুল হক।
র্যাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মঙ্গলবার ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সদর উপজেলার হাতিল ফকিরপাড়া এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় দুষ্কৃতিকারীরা র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায়। পরে ঘটনাস্থল থেকে লাল কাপড়ে মোড়ানো অবস্থায় একটি সাউন্ড গ্রেনেড উদ্ধার করে র্যাব।
উদ্ধার হওয়া গ্রেনেডটির গায়ে লেখা রয়েছে— NF24 Sound Grenade। দৈর্ঘ্য প্রায় ৩.৩ ইঞ্চি। পরে এটি জয়পুরহাট সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
প্রসঙ্গত, গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার বিজয় উল্লাসের সময় দুর্বৃত্তরা সদর থানায় হামলা চালিয়ে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও সরঞ্জাম লুট করে নিয়ে যায়। এর আগে র্যাব-৫ এর অভিযানে থানা থেকে লুট হওয়া ২১ রাউন্ড গুলি ও দুটি ওয়াকিটকি উদ্ধার করা হয়।
লুট হওয়া অন্য অস্ত্র ও সরঞ্জাম উদ্ধারে র্যাবের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। একইসঙ্গে স্থানীয়দের তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন।