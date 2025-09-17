X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জয়পুরহাট থানা থেকে লুট হওয়া সাউন্ড গ্রেনেড উদ্ধার

জয়পুরহাট প্রতিনিধি
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২:২৬আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২:৩২
উদ্ধার সাউন্ড গ্রেনেড

গত বছরের ৫ আগস্ট জয়পুরহাট সদর থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্রের মধ্যে একটি সাউন্ড গ্রেনেড উদ্ধার করেছে র‌্যাব-৫ সিপিসি-৩। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জয়পুরহাট র‌্যাব-৫ সিপিসি-৩ কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাজমুল হক।

র‌্যাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মঙ্গলবার ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সদর উপজেলার হাতিল ফকিরপাড়া এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় দুষ্কৃতিকারীরা র‌্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায়। পরে ঘটনাস্থল থেকে লাল কাপড়ে মোড়ানো অবস্থায় একটি সাউন্ড গ্রেনেড উদ্ধার করে র‌্যাব।

উদ্ধার হওয়া গ্রেনেডটির গায়ে লেখা রয়েছে— NF24 Sound Grenade। দৈর্ঘ্য প্রায় ৩.৩ ইঞ্চি। পরে এটি জয়পুরহাট সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার বিজয় উল্লাসের সময় দুর্বৃত্তরা সদর থানায় হামলা চালিয়ে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও সরঞ্জাম লুট করে নিয়ে যায়। এর আগে র‌্যাব-৫ এর অভিযানে থানা থেকে লুট হওয়া ২১ রাউন্ড গুলি ও দুটি ওয়াকিটকি উদ্ধার করা হয়।

লুট হওয়া অন্য অস্ত্র ও সরঞ্জাম উদ্ধারে র‌্যাবের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। একইসঙ্গে স্থানীয়দের তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন।

/এফআর/
বিষয়:
পুলিশর‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নঅপরাধ
সম্পর্কিত
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
জামিন দেওয়ায় আদালত চত্বর থেকে আসামিকে অপহরণ করলো বাদী
আদাবরে বাসায় ঢুকে যুবককে কুপিয়ে হত্যা করলো ‘বেলচা মনির গ্রুপ’
সর্বশেষ খবর
সাবেক এমপি একরামুল করিমের ভাই গ্রেফতার 
সাবেক এমপি একরামুল করিমের ভাই গ্রেফতার 
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
এলডিসি থেকে উত্তরণ: আরও তিন বছর সময় পেতে পারে বাংলাদেশ
এলডিসি থেকে উত্তরণ: আরও তিন বছর সময় পেতে পারে বাংলাদেশ
জামিন দেওয়ায় আদালত চত্বর থেকে আসামিকে অপহরণ করলো বাদী
জামিন দেওয়ায় আদালত চত্বর থেকে আসামিকে অপহরণ করলো বাদী
সর্বাধিক পঠিত
বেলজিয়ামের ভিসা পেতে বাংলাদেশিদের যেতে হবে দিল্লি
বেলজিয়ামের ভিসা পেতে বাংলাদেশিদের যেতে হবে দিল্লি
ব্রিটেনে ভিসার শর্তের জালে আট‌কে আছে বাংলাদেশি দম্প‌তির স্বপ্ন
ব্রিটেনে ভিসার শর্তের জালে আট‌কে আছে বাংলাদেশি দম্প‌তির স্বপ্ন
চাঁদপুরে সরকারি চাল জব্দ, বিএনপি নেতাসহ দুজনের জেল-জরিমানা
চাঁদপুরে সরকারি চাল জব্দ, বিএনপি নেতাসহ দুজনের জেল-জরিমানা
অনেক ‘উদ্যোগ’, তারপরও পাসপোর্ট জমা দিতে চরম দুর্ভোগ
অনেক ‘উদ্যোগ’, তারপরও পাসপোর্ট জমা দিতে চরম দুর্ভোগ
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media