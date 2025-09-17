X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
প্রেমের টানে বাংলাদেশে, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত জেনে ৬ মাস পর ফিরলেন নিজ দেশে

জয়পুরহাট প্রতিনিধি
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৫৪আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:১০
প্রেমের টানে বাংলাদেশে এসে ছয় মাস পর জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলার কয়ার ভুইডোবা সীমান্ত দিয়ে নিজ দেশে ফিরলেন ভারতের এক নারী

প্রেমের টানে বাংলাদেশে এসে ছয় মাস পর জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলার কয়ার ভুইডোবা সীমান্ত দিয়ে নিজ দেশে ফিরলেন ভারতের এক নারী। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বিকালে ভুইডোবা সীমান্তের ২৮১/৬২ নম্বর পিলার এলাকায় বিজিবি ও বিএসএফের উপস্থিতিতে তাকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

ওই নারী ভারতের দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ থানার বাসিন্দা (৩০)। ফেসবুকে জয়পুরহাট শহরের আল আমিন নামের এক যুবকের সঙ্গে পরিচয় থেকে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই টানে ছয় মাস আগে জয়পুরহাট শহরে আসেন। এরপর আল আমিনকে বিয়ে করে সংসার শুরু করেন।

ওই নারী জানিয়েছেন, কাবিন না হলেও ধর্মীয় রীতিতে বিয়ে হয় তাদের। এটি তার দ্বিতীয় বিয়ে। তবে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত জেনে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। গত সোমবার সীমান্তে পৌঁছালে তাকে আটক করে বিজিবি। 

ওই নারী আরও জানান, ভারতে তার প্রথম স্বামীর সংসারে এক ছেলে (১৪) ও এক মেয়ে (৭) আছে। স্বামীর সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া হতো। একপর্যায়ে স্বামী অন্যত্র বিয়ে করলে ভেঙে যায় সংসার। পরে বাংলাদেশের ওই যুবকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের সূত্র ধরে জয়পুরহাটে আসেন।

বুধবার বিকালে ভুইডোবা সীমান্তের ২৮১/৬২ নম্বর পিলার এলাকায় বিজিবি ও বিএসএফের উপস্থিতিতে তাকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এ সময় কয়া ক্যাম্প বিজিবির সুবেদার অসীম কুমার মারাক এবং ভারতের বালুপাড়া বিএসএফ ক্যাম্প কমান্ডার এসি মারিআপ্পান উপস্থিত ছিলেন।

/এএম/এমওএফ/
বিষয়:
ভারতপ্রেমবিবাহ
