X
বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে জয়পুরহাটে ছাত্রদলের ৬ নেতা বহিষ্কার

জয়পুরহাট প্রতিনিধি
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:২৬আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:২৬
ছাত্রদলের লোগো

সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে জয়পুরহাট জেলা, শহর ও কলেজ শাখার ছয় জন নেতাকে বহিষ্কার করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদ।

বহিষ্কৃতরা হলেন- জয়পুরহাট জেলা ছাত্রদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক মো. আমিনুল ইসলাম, জয়পুরহাট সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সদস্যসচিব পিয়াস আহম্মেদ পৃথিবী ও যুগ্ম আহ্বায়ক সাগর চৌধুরী এবং আহাদ হোসেন, জয়পুরহাট শহর ছাত্রদলের সদস্যসচিব হাসানুল বান্না হাসান ও যুগ্ম আহ্বায়ক সোহরাফ হোসেন ইমন। এ ছাড়া শহীদ জিয়া কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মো. রাকিবুল করিম রাকিবকেও বহিষ্কার করা হয়েছে।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) কেন্দ্রীয় সংসদের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির। একইসঙ্গে সংগঠনের সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের তাদের সঙ্গে কোনও ধরনের সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দফতর সম্পাদক (সহসভাপতি পদমর্যাদা) মো. জাহাঙ্গীর আলম।

/কেএইচটি/
বিষয়:
ছাত্রদলবহিষ্কার
সম্পর্কিত
রাকসু নির্বাচনে হাতে ভোট গণনার দাবি ছাত্রদলের
মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানের সময় বাড়ানোর আবেদন চবি ছাত্রদলের
যেসব কারণে জাকসুতে শিবিরের বিশাল জয় এবং ছাত্রদলের ভরাডুবি
সর্বশেষ খবর
চুরির অভিযোগে গাছে বেঁধে মারধরের পর শ্রমিক নিখোঁজ
চুরির অভিযোগে গাছে বেঁধে মারধরের পর শ্রমিক নিখোঁজ
কাজ না করেই ৩ বছর বেতন নিলেন সাবেক মন্ত্রীর পারিবারিক গাড়িচালক
কাজ না করেই ৩ বছর বেতন নিলেন সাবেক মন্ত্রীর পারিবারিক গাড়িচালক
টিভিতে আজকের খেলা (১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)
টিভিতে আজকের খেলা (১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)
রাকসু নির্বাচনে হাতে ভোট গণনার দাবি ছাত্রদলের
রাকসু নির্বাচনে হাতে ভোট গণনার দাবি ছাত্রদলের
সর্বাধিক পঠিত
প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
জাতিসংঘ অধিবেশনপ্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
১০ টাকায় ইলিশ বিতরণ করতে এসে ‘মাফ চেয়ে’ এলাকা ছাড়লেন এমপি প্রার্থী
১০ টাকায় ইলিশ বিতরণ করতে এসে ‘মাফ চেয়ে’ এলাকা ছাড়লেন এমপি প্রার্থী
প্রিয় খাবার খাওয়ার অনুমতি পাননি আমির হোসেন আমু
প্রিয় খাবার খাওয়ার অনুমতি পাননি আমির হোসেন আমু
রাকসু নির্বাচনের আগমুহূর্তে শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মবিরতি ঘোষণা
রাকসু নির্বাচনের আগমুহূর্তে শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মবিরতি ঘোষণা
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media