রাবি উপাচার্যের কথায় মন গলেনি শিক্ষার্থীদের, চালিয়ে যাচ্ছেন কর্মসূচি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ হাসান নকীবের নির্বাহী আদেশে পোষ্য কোটায় ভর্তি কার্যক্রম স্থগিতের ঘোষণায় মন গলেনি শিক্ষার্থীদের। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) রাতের মধ্যেই জরুরি সিন্ডিকেট সভা ডেকে পোষ্য কোটা স্থায়ীভাবে বাতিল না করা পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তারা।
এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত (শনিবার রাত ৩টা) উপাচার্যের বাসভবনের প্রধান ফটকে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন শিক্ষার্থীরা।
এর আগে, এদিন রাত পৌনে ২টায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থিত হয়ে উপাচার্য বলেন, ‘আমি আমার নির্বাহী আদেশে প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধায় (পোষ্য কোটা) ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত করেছি। আগামীকাল জরুরি সিন্ডিকেট সভায় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’
তবে উপাচার্যের এ ঘোষণাকে তাৎক্ষণিক প্রত্যাখ্যান করেন শিক্ষার্থীরা। রাতের মধ্যেই জরুরি সিন্ডিকেট ডেকে পোষ্য কোটা স্থায়ীভাবে বাতিলের দাবিতে আন্দোলন চলমান রেখেছেন তারা।
জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এক জরুরি অ্যাকাডেমিক সভায় পোষ্য কোটা পুনর্বহালের পর থেকেই সাধারণ শিক্ষার্থীসহ সাবেক সমন্বয়ক ও রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের নেতারা একত্রিত হয়ে প্রতিবাদের ঝড় তোলেন। এদিন রাত ১১টা পর্যন্ত আন্দোলন চালান তারা। পরদিন শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। এরপর পোষ্য কোটা বাতিলের দাবিতে আমরণ অনশনে বসেন কয়েকজন শিক্ষার্থী।
রাতভর আমরণ অনশনের পর শনিবার দুপুর আড়াইটায় শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে টায়ার পোড়ায়। এরপর বিকাল সাড়ে ৩টায় তারা উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও করে। এ সময় তারা উপ-উপাচার্যের গাড়ি আটকায় এবং সেখানে টাকা ছুড়ে মারে। এরপর তারা উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মাইন উদ্দিন খানের বাসভবনে তালা ঝুলিয়ে দেয়।
এতে তিনি তার বাসভবনে প্রবেশ করতে না পারায় প্রক্টর মাহবুবর রহমানসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবেরি ভবনে প্রবেশের চেষ্টা করলে আবারও শিক্ষার্থীদের বাধার সম্মুখীন হয়। এ সময় কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক, উপ-উপাচার্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের হাতাহাতি হয়। এই ধস্তাধস্তিতে শিক্ষার্থীসহ কয়েকজন সাংবাদিক আহত হয়।
প্রসঙ্গত, শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে চলতি বছরের গত ২ জানুয়ারি পোষ্য কোটা বাতিলের ঘোষণা দেন রাবি উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ হাসান নকীব। এরপর থেকেই শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা পোষ্য কোটাকে প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা দাবি করে একের পর এক আন্দোলন শুরু করেন। সর্বশেষ গত ১৭ সেপ্টেম্বর এক চিঠিতে ১৮ তারিখের মধ্যে দাবি আদায় না হলে ২১ সেপ্টেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য পূর্ণদিবস কর্মবিরতির ঘোষণা দেন তারা। এরই প্রেক্ষিতে গতকাল ১৮ সেপ্টেম্বর বিকেলে এক জরুরি অ্যাকাডেমিক কমিটির সভা ডাকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। অ্যাকাডেমিক সভায় ১০ শর্তে পোষ্য কোটা পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।