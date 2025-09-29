দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেল চালিয়ে ছিটকে পড়ে দুই বন্ধু নিহত

বগুড়ায় দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেল চালানোর সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই দুই বন্ধু নিহত হয়েছেন। এ সময় তাদের আরও দুই বন্ধু আহত হন। রবিবার রাতে সদর উপজেলার গোকুল খোলার ঘর এলাকায় ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন-বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার রহবল পূর্বপাড়ার ওয়াজেদ সরকারের ছেলে আবিদ হাসান (১৮) ও একই উপজেলার মেঘাখর্দ্দ গ্রামের মন্তেজার রহমানের ছেলে জিহাদ সরকার (১৮)। আহতদের মধ্যে সিয়াম (২২) নামে একজনকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সিয়াম রহবল দক্ষিণপাড়ার মোস্তাফিজার রহমানের ছেলে। অন্যজনের পরিচয় জানা যায়নি।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত ৯টার দিকে কয়েকজন বন্ধু দুই-তিনটি মোটরসাইকেলে বগুড়া সদরের গোকুল এলাকা থেকে শিবগঞ্জের দিকে যাচ্ছিলেন। দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেলগুলো চলছিল। তারা গোকুল খোলার ঘর এলাকায় পৌঁছলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরসাইকেল থেকে মহাসড়কে ছিটকে পড়েন।
এতে ঘটনাস্থলেই আবিদ হাসান ও জিহাদ সরকারের মৃত্যু হয়।
বগুড়ার ছিলিমপুর মেডিক্যাল পুলিশ ফাঁড়ির এটিএসআই লালন হোসেন বলেন, ‘আহত দুজনের মধ্যে গুরুতর সিয়ামকে উদ্ধার করে বগুড়া শজিমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।’
দুজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, কয়েকজন তরুণ স্থানীয় একটি হোটেলে মদপান করেন। এরপর মদ্যপ অবস্থায় দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেল চালাচ্ছিলেন। পরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কে পড়ে দুজন নিহত ও দুজন আহত হন।
হাইওয়ে পুলিশের কুন্দারহাট থানার ওসি হাফিজুর রহমান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কে ছিটকে পড়ে দুজন নিহত ও দুজন আহত হন। তারা মদ্যপ ছিলেন কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত করে জানা যায়নি। দুটি মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।’