সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
পাবনায় পঞ্চগড় এক্সপ্রেসের বগি লাইনচ্যুত, উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে ট্রেন চলাচল বন্ধ

পাবনা প্রতিনিধি
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৩০আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৩০
লাইনচ্যুত হওয়া বগি

পাবনার ভাঙ্গুড়ায় ঢাকা থেকে দিনাজপুরগামী আন্তঃনগর পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত পৌনে ৪টার দিকে ঈশ্বরদী-ঢাকা রেলপথের ভাঙ্গুড়া রেল স্টেশন সংলগ্ন লেভেল ক্রসিং এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তবে এতে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

লাইনচ্যুত হওয়ার কারণে ঢাকার সঙ্গে উত্তরাঞ্চলের ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে। এতে একতা এক্সপ্রেস মাঝগ্রাম স্টেশনে এবং বুড়িমারী এক্সপ্রেস চাটমোহর স্টেশনে আটকা পড়েছে। ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকায় যাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন।

ভাঙ্গুড়া রেল স্টেশনের মাস্টার আব্দুল মালেক জানান, সোমবার ভোর পৌনে ৪টার দিকে ভাঙ্গুড়া স্টেশন অতিক্রমের সময় পঞ্চগড় এক্সপ্রেসের ইঞ্জিনসহ সামনের দুটি বগি লাইনচ্যুত হয়। খবর পেয়ে পাকশী রেলওয়ে বিভাগকে তাৎক্ষণিকভাবে জানানো হয়েছে এবং উদ্ধার কাজ শুরু হয়েছে।

তিনি আরও জানান, দ্রুত উদ্ধার কাজ সম্পন্ন হলে অল্প সময়ের মধ্যেই ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবে।

/এফআর/
বিষয়:
ট্রেন দুর্ঘটনাট্রেন চলাচল
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
