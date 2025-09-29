X
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
৬ ঘণ্টা পর ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক

পাবনা প্রতিনিধি
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:১২আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:১২
দুর্ঘটনাকবলিত ট্রেনের উদ্ধার কাজ সম্পন্ন

পাবনার ভাঙ্গুড়ায় পঞ্চগড়গামী পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনের দুটি বগি সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) ভোরে লাইনচ্যুত হয়েছে। ভোর ৪টার দিকে ভাঙ্গুড়া রেল স্টেশনের কাছে এ ঘটনা ঘটে।

উদ্ধার কাজ শেষ হওয়ার পর সকাল ১০টার দিকে ট্রেন চলাচল শুরু হয়। এতে ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের রেল চলাচল প্রায় ছয় ঘণ্টা বন্ধ ছিল।

রেলওয়ে সূত্রে জানা গেছে, পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনটি গতকাল রবিবার রাত সাড়ে ১১টায় ঢাকা থেকে পঞ্চগড়ের উদ্দেশে রওনা হয়। সোমবার ভোর ৪টার দিকে ভাঙ্গুড়া উপজেলার ভাঙ্গুড়া রেল স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছালে ট্রেনের দুটি বগি লাইনচ্যুত হয়। এ সময় ট্রেনের অনেক যাত্রী আতঙ্কে ট্রেন থেকে নেমে যান। পরে ভাঙ্গুড়া থানার পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে আসেন।

প্রায় তিন ঘণ্টা পর সকাল ৭টার দিকে বগি উদ্ধারের কাজ শুরু হয়। পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের পাকশী বিভাগীয় প্রকৌশলী-২ নাজিব কায়সার জানান, সকাল ৭টা থেকে ট্রেনটির উদ্ধার কাজ শুরু হয়। ১০টায় লাইনচ্যুত বগি দুটির উদ্ধার কাজ শেষ হয়। এরপর থেকে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের কয়েকজন জানান, ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হওয়ায় যাত্রীদের ভোগান্তি হচ্ছে। তবে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

ভাঙ্গুড়া থানার ওসি শফিকুল ইসলাম বলেন, সোমবার ভোর ৪টার দিকে পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনটির বগি লাইনচ্যুত হয়। পুলিশ যাত্রীদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

ট্রেন দুর্ঘটনা
