বৃহস্পতিবার, ০২ অক্টোবর ২০২৫
১৭ আশ্বিন ১৪৩২
মোবাইল ছিনতাই করে নদীতে ঝাঁপ, ভেসে উঠলো লাশ

বগুড়া প্রতিনিধি
০২ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:৩৬আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:৩৬
লাশ ময়নাতদন্তের জন্য জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে

বগুড়ার ধুনট উপজেলায় মোবাইল ফোন ছিনতাই করে পালানোর সময় স্থানীয় লোকজনের ধাওয়া খেয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে টুটুল শেখ (৩০) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। 

বৃহস্পতিবার (০২ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার বথুয়াবাড়ি বাঙালি নদীর চৌবাড়িয়া শ্মশান ঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত টুটুল শেখ ধুনট উপজেলার চালাপাড়া চৈতারপাড়া গ্রামের শুক্কুর আলী শেখের ছেলে। 

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার বথুয়াবাড়ি এলাকায় এক কিশোরের হাত থেকে মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেন টুটুল। বিষয়টি দেখে স্থানীয় লোকজন ধাওয়া করলে চৌবাড়িয়া শ্মশান ঘাট এলাকায় বাঙালি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে নিখোঁজ হন। দুপুর ১টার দিকে লাশ ভেসে ওঠে।

ধুনট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইদুল আলম বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‌‘এক কিশোরের মোবাইল ফোন ছিনতাই করে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে টুটুল শেখের মৃত্যু হয়েছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে নিহতের মা সোনাভান ধুনট থানায় অপমৃত্যু মামলা করেছেন।’

মৃত্যুছিনতাইলাশ উদ্ধার
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media