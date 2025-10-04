X
শনিবার, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
১৮ আশ্বিন ১৪৩২
পাবনা-ঢাকা সরাসরি ট্রেন চলাচল শিগগিরই শুরু: রেল সচিব

পাবনা প্রতিনিধি
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ০১:২৮আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ০১:২৮
পাবনায় গিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন রেল সচিব

শিগগিরই বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে বহুল প্রত্যাশিত পাবনা-ঢাকা সরাসরি রেল যোগাযোগ। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব ফাহিমুল ইসলাম শুক্রবার (৩ অক্টোবর) পাবনা সফরে এসে এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তিনি জানান, এই সরাসরি রেল সংযোগ আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবে রূপ দিতে সরকারের উচ্চপর্যায়ে প্রক্রিয়া দ্রুত এগোচ্ছে।

পরিদর্শনকালে রেল সচিব ফাহিমুল ইসলাম আরও বলেন, অবকাঠামোগত দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পের পাশাপাশি, বর্তমান অবস্থায়ও পাবনা থেকে ঢাকায় একটি সরাসরি ট্রেন চালু করার বিষয়টি আমরা সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছি।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব এহছানু হক এবং রেল সচিব একযোগে জানান, মূল উদ্দেশ্য হলো পাবনা থেকে ঢাকায় সরাসরি রেল যোগাযোগ চালুর সম্ভাব্যতা যাচাই করা। এ লক্ষ্যে ঢালার চর থেকে রাজবাড়ী হয়ে পদ্মা রেলসেতুর সঙ্গে যুক্ত করার জন্য নতুন রেল ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্পের সম্ভাবনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। একইসঙ্গে সময় ও জ্বালানি সাশ্রয়ে কাজিরহাট ফেরিঘাট স্থানান্তর করে খাসচরে চালুর উদ্যোগও তাদের পরিদর্শনের অন্যতম বিষয় ছিল।

