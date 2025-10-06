X
সোমবার, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
২১ আশ্বিন ১৪৩২
রুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা আগামী ৩ জানুয়ারি

রাজশাহী প্রতিনিধি
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:০৩আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:০৩
রুয়েট ক্যাম্পাস

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (রুয়েট) ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। আগামী বছরের ৩ জানুয়ারি প্রাক-নির্বাচনি (এমসিকিউ) এবং ২৩ জানুয়ারি নির্বাচনি (লিখিত) পরীক্ষা হতে পারে।

রবিবার (৫ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষার স্টিয়ারিং কমিটির প্রথম সভায় এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। রবিবার বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রকৌশল অনুষদের ডিন ও প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষার স্টিয়ারিং কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নুরুল ইসলাম। সভায় ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়।

এ ছাড়া আগামী ৩ জানুয়ারি ২০২৬ প্রাক-নির্বাচনি (এমসিকিউ) এবং ২৩ জানুয়ারি ২০২৬ নির্বাচনি (লিখিত) পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও ভর্তি পরীক্ষা সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে সম্পন্নের জন্য করণীয় নির্ধারণ করা হয়।

/এফআর/
বিষয়:
ভর্তি পরীক্ষারুয়েট
