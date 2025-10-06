X
গলায় চাকু ধরে ধর্ষণ, অভিযুক্ত গ্রেফতার

বগুড়া প্রতিনিধি
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:১৫আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:১৫
ধুনট থানা

বগুড়ার ধুনটে গলায় চাকু ধরে ১৩ বছর বয়সী কিশোরীকে ধর্ষণের মামলার প্রধান আসামি ইউসুফ আলীকে (২৫) গ্রেফতার করা হয়েছে। র‌্যাব-১২ বগুড়া কোম্পানির সদস্যরা শনিবার (৪ অক্টোবর) সন্ধ্যায় তাকে টাঙ্গাইলের সখিপুর উপজেলার তক্তারচালা বাজারে একটি ফার্নিচারের দোকান থেকে গ্রেফতার করেন। রবিবার তাকে ধুনট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

র‌্যাব-১২ ও মামলা সূত্র জানায়, ওই কিশোরী গত ১২ জুলাই ধুনটে ভগ্নিপতি ইউসুফ আলীর বাড়িতে বেড়াতে যায়। এরপর ইউসুফ তার স্ত্রীকে চিকিৎসার জন্য কৌশলে বগুড়া শহরের হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। বাড়িতে কেউ না থাকায় ইউসুফ আলী গলায় চাকু ধরে কিশোরী শালিকাকে জিম্মি করে। এরপর মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে তাকে ওই দিন বিকাল ৩টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ধর্ষণ করে। ধর্ষণে কিশোরী রক্তাক্ত জখম হয়। এরপর তাকে কৌশলে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে ভুক্তভোগীর ভাই গত ৮ সেপ্টেম্বর ধুনট থানায় ভগ্নিপতির ইউসুফ আলীর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন। ধর্ষণের পর একমাত্র আসামি ইউসুফ আলী টাঙ্গাইলের সখিপুর উপজেলার তক্তারচালা বাজার এলাকায় আত্মগোপন করে। সেখানে পরিচয় গোপন করে একটি ফার্নিচারের দোকানে চাকরি নেয়।

এদিকে মামলার পর র‌্যাব-১২ বগুড়া কোম্পানির একটি চৌকস দল গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধি করে। এক পর্যায়ে তারা ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামি ইউসুফ আলীর অবস্থান নিশ্চিত হন। এর ধারাবাহিকতায় শনিবার সন্ধ্যা ৭টা ৫০ মিনিটে র‌্যাব-১৪, সিপিপি-৩ টাঙ্গাইলের সহযোগিতায় টাঙ্গাইলের সখিপুর উপজেলার তক্তারচালা বাজারে একটি ফার্নিচারের দোকান থেকে গ্রেফতার করা হয়। রবিবার তাকে ধুনট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

ধুনট থানার ওসি সাইদুল আলম জানান, আদালতের মাধ্যমে আসামি ইউসুফ আলীকে বগুড়া জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:
ধর্ষণঅপরাধ
