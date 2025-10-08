X
বুধবার, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
২৩ আশ্বিন ১৪৩২
নিখোঁজ যুবকের ঝুলন্ত লাশ মিললো হোটেল কক্ষে

পাবনা প্রতিনিধি
০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৩৭আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৪৩
পাবনা থানা

পাবনা শহরের একটি হোটেল কক্ষে থেকে স্বাধীন সরকার (৪০) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার (৮ অক্টোবর) সকালে শহরের আব্দুল হামিদ রোডের ‘রয়েল প্যালেস’ হোটেল থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত স্বাধীন সরকার সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলার গজাইল গ্রামের গাজী শাজাহানের ছেলে।

পাবনায় তার ভায়রা ভাইয়ের বাড়িতে এসেছিলেন তিনি। তাদের সঙ্গে শেষ দেখা ছিল মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে। সেদিন হঠাৎ করেই বাসা থেকে বেরিয়ে যান তিনি। রাত পেরিয়ে গেলেও বাড়ি ফেরেননি, ফোনও বন্ধ পান স্বজনরা। পরদিন সকালেই হোটেল কক্ষে তার ঝুলন্ত লাশ পাওয়া যায়।

হোটেল কর্তৃপক্ষ জানায়, মঙ্গলবার দুপুরে স্বাধীন একটি রুম ভাড়া নেন। বুধবার সকালে হোটেল বয় দীর্ঘ সময় দরজা বন্ধ দেখে ডাকাডাকি করলেও কোনও সাড়া না পেয়ে বিষয়টি থানায় জানানো হয়। পরে পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে ফ্যানের সঙ্গে গামছা দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় মরদেহ উদ্ধার করে।

স্বাধীনের ভায়রা ভাই শুভ্র বলেন, সে আমার বাসায় ছিল। কোনও কিছু না জানিয়েই বের হয়ে যায়। মনে হয় পারিবারিক টানাপোড়েনের চাপ সামলাতে না পেরে এমন পথ বেছে নিয়েছে।

পাবনা সদর থানার ওসি আব্দুল সালাম বলেন, হোটেল কক্ষ থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাবনা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটি আত্মহত্যা বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হলেও তদন্ত শেষে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে।

লাশ উদ্ধার
