স্কুলছাত্রী ধর্ষণ, আলামত নষ্টের অভিযোগে সাবেক ওসিসহ দুই জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট

বগুড়ার ধুনটে বহুল আলোচিত স্কুলছাত্রী ধর্ষণ, ভিডিও ধারণ ও পরে আলামত নষ্টের অভিযোগে সাবেক ওসি কৃপা সিন্ধু বালা ও শিক্ষক মুরাদুজ্জামান মুকুলের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। বুধবার (৮ অক্টোবর) বিকালে বগুড়ার দ্বিতীয় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক জিয়া উদ্দিন মাহমুদ চার্জশিট আমলে নেন। তিনি দুই আসামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।
এর আগে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) বগুড়ার তদন্তকারী কর্মকর্তা পরিদর্শক আনোয়ারুল ইসলাম আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। বুধবার সন্ধ্যায় পিপি মোজাম্মেল হক এ তথ্য দিয়েছেন।
চার্জশিটভুক্ত আসামিরা হলো- বগুড়ার ধুনট উপজেলার জালশুকা হাবিবর রহমান ডিগ্রি কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক বিভাগের প্রভাষক মুরাদুজ্জামান মুকুল (৪৮) ও বর্তমানে গাজীপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশে কর্মরত ধুনট থানার সাবেক ওসি কৃপা সিন্ধু বালা (৫১)।
পুলিশ ও মামলা সূত্র জানিয়েছে, কলেজ শিক্ষক মুরাদুজ্জামান মুকুল ২০২২ সালের ১২ এপ্রিল বগুড়া ধুনট পৌরসভার এক কলেজ শিক্ষক দম্পতির স্কুলপড়ুয়া মেকে ধর্ষণ করে। এ সময় মোবাইল ফোনে ধর্ষণের ভিডিও ধারণ করে। এ ঘটনায় নির্যাতনের শিকার স্কুল ছাত্রীর মা ওই বছরের ১২ মে ধুনট থানায় মামলা করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা ধুনট থানার তৎকালীন ওসি কৃপা সিন্ধু বালা আসামি মুরাদুজ্জামান মুকুলকে গ্রেফতারের সময় জব্দ করা মোবাইল ফোনে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের ভিডিও ধারণের প্রমাণ পায়। কিন্তু তিনি আসামির কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে ভিডিও দৃশ্যসহ কিছু আলামত নষ্ট করে ফেলে।
বিষয়টি জানতে পেরে মামলার বাদী এ বিষয়ে প্রতিকার পেতে বগুড়ার পুলিশ সুপারসহ বিভিন্ন দফতরে লিখিত অভিযোগ দেন। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কৃপা সিন্ধু বালাকে ধুনট থানা থেকে প্রত্যাহার ও মামলাটি ডিবি পুলিশকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এরপর মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পরিবর্তন করে বগুড়া পিবিআইয়ের এসআই সবুজ আলীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে ওসি কৃপা সিন্ধু বালার বিরুদ্ধে মামলার আলামত নষ্টের অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত করে সাক্ষীরা মৌখিক ও লিখিত সাক্ষ্য দেন।
কিন্তু এসআই সবুজ আলী সাবেক ওসি কৃপা সিন্ধু বালাকে বাঁচাতে, তাকে বাদ দিয়ে গত ২০২৪ সালের ২৪ মার্চ আদালতে মনগড়া চার্জশিট দাখিল করে। এরপর বাদী নারাজির আবেদন করলে আদালত সমপূরক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে বগুড়ার পিবিআইকে নির্দেশ দেন। এ অবস্থায় ছয় জন তদন্তকারী কর্মকর্তা পরিবর্তন হয়। শেষে বগুড়া পিবিআইয়ের পুলিশ পরিদর্শক আনোয়ারুল ইসলাম গত মঙ্গলবার বিকালে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন।
তদন্তকারী কর্মকর্তা পরিদর্শক আনোয়ারুল ইসলাম জানান, সাক্ষ্য প্রমাণে প্রাথমিকভাবে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় ধর্ষণ মামলার এজাহার নামীয় আসামি মুরাদুজ্জামান মুকুলের বিরুদ্ধে চার্জশিট এবং আলামত নষ্টের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সাবেক ওসি কৃপা সিন্ধু বালার বিরুদ্ধে আদালতে সম্পূরক চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। আদালত চার্জশিট আমলে নিয়ে আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন।