সৎকারে ‘পাওনাদারের’ বাধা, পুলিশের হস্তক্ষেপে সম্পন্ন

পাবনার চাটমোহরে এক হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছে। পাওনা টাকা আদায়ের দাবিতে চাচার লাশ বহনকারী খাটিয়া আটকে দেয় ‘পাওনাদাররা’। প্রায় এক ঘণ্টা পর পুলিশের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত সৎকার করা সম্ভব হয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চাটমোহর উপজেলার বিলচলন ইউনিয়নের বোথর গ্রামের বিখ্যাত নিত্তি ব্যবসায়ী প্রয়াত বসন্ত দাসের ছেলে কার্তিক চন্দ্র দাস দুলাল (৬৯) বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) রাতে মৃত্যুবরণ করেন। পরদিন শুক্রবার (১০ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে তার দাহক্রিয়ার প্রস্তুতি চলছিল। এ সময় ভাঙ্গুড়া উপজেলার অষ্টমনিষা গ্রামের পান্না সরকারসহ কয়েকজন পাওনাদার এসে দাবি করেন, কার্তিক দাসের ভাতিজা রিপন কুমার দাস তাদের পাওনা টাকা পরিশোধ না করলে লাশ দাহ করতে দেওয়া হবে না।
বিষয়টি জানাজানি হলে চাটমোহর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মঞ্জুরুল আলম পাওনাদারদের সমাধানের আশ্বাস দিলে এক ঘণ্টা পর মরদেহটি চাটমোহর মহাশ্মশানে দাহ করা হয়।
রিপনের কর্মচারী কনক বলেন, ‘পান্না, দায়েন ও শফির সঙ্গে রিপন কাকার চালের ব্যবসা ছিল। সে কারণে ব্যাংকের সাদা চেক দেওয়া হয়েছিল। আমাদের হিসাবে তাদের প্রায় ৬ লাখ টাকা পাওনা, কিন্তু তারা ২০ লাখ টাকা দাবি করছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘রিপন কাকা কার্তিক দাদুর কাছ থেকে প্রায় ৩৯ লাখ টাকা নিয়ে ব্যবসা গুটিয়ে উধাও হয়ে যান।’
উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি অশোক চক্রবর্তী বলেন, ‘রিপন কুমার দাসের সঙ্গে পান্না গংদের ব্যবসায়িক লেনদেন থাকতে পারে, কিন্তু প্রয়াত কার্তিক দাসের সঙ্গে তাদের কোনও আর্থিক সম্পর্ক ছিল না।’