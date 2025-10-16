X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
এইচএসসিতে নওগাঁর ৫ প্রতিষ্ঠানের সবাই ফেল

নওগাঁ প্রতিনিধি
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫৬আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫৬
নওগাঁ জেলা শিক্ষা ভবন

এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে বৃহস্পতিবার। এতে দেখা যায়, নওগাঁ জেলার ফল কিছুটা হতাশাজনক। গতবারের তুলনায় কমেছে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং সামগ্রিক পাসের হার। এর মধ্যে সবচেয়ে হতাশাজনক দিক হলো- জেলার পাঁচ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কেউই পাস করতে পারেনি।

শিক্ষাবোর্ড সূত্রে জানা গেছে, এ বছর জেলার ৮৬টি কলেজ থেকে মোট ১৪ হাজার ৫৭৮ জন শিক্ষার্থী এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে ৪৩৯ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল। ফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, বদলগাছী উপজেলার বালুভরা আর.বি. হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজের চার পরীক্ষার্থীর সবাই ফেল করেছে। মান্দা উপজেলার দুটি প্রতিষ্ঠান- মান্দা এস.সি. পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজের নয় পরীক্ষার্থী এবং ভারশো হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজের একমাত্র পরীক্ষার্থীও উত্তীর্ণ হতে পারেনি।

এ ছাড়া আত্রাই উপজেলার সাহেবগঞ্জ টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের চার পরীক্ষার্থীর মধ্যে দুজন অনুপস্থিত ছিল, আর উপস্থিত দুজন ফেল করেছে। নিয়ামতপুর উপজেলার শাংসইল আদিবাসী স্কুল অ্যান্ড কলেজের ২৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে তিন জন অনুপস্থিত, আর বাকি ২০ জনই ফেল করেছেন।

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো. শাহাদৎ হোসেন বলেন, ‘এসব প্রতিষ্ঠানের ফলাফল গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হবে এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে।’

এইচএসসি পরীক্ষা
