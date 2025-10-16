রাকসু নির্বাচনে বোমা বিস্ফোরণের ভিডিওটি এআই দিয়ে বানানো

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন চলাকালে এক গণমাধ্যমকর্মীর সঙ্গে কথা বলার সময় বোমা ফাটানোর একটি দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) মুখপাত্র ও উপ-পুলিশ কমিশনার গাজিউর রহমান জানান, ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মনিটরিংয়ের সময় রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিটের দৃষ্টিগোচর হয়। পরে ভিডিওটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ফ্যাক্ট চেক করে দেখা যায়, দৃশ্যটি সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি। কোনও একটি মহল ইচ্ছাকৃতভাবে জনমনে বিভ্রান্তি ও আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশে এ ধরনের ভুয়া ভিডিও প্রচার করছে।
রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে, গুজব ছড়ানো, ভুয়া বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার থেকে বিরত থাকুন। মিথ্যা ও গুজবমূলক কোনও বিষয় পোস্ট করা, শেয়ার করা, লাইক দেওয়া বা কমেন্ট করা ফৌজদারি অপরাধ। এ বিষয়ে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
এদিকে বৃহস্পতিবার রাকসু নির্বাচনের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকার একটি বাগানের ভেতর কিছু লোক দাঁড়িয়ে কিছু করছে দূর থেকে ধারণ করা এমন অস্পষ্ট একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, ‘একটি রাজনৈতিক দলের লোকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেটের বিপরীত পাশে প্রকাশ্যে অস্ত্র বিতরণ করছে’। বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নজরে এলে পুলিশ দ্রুত সেখানে গিয়ে দেখতে পায় যে, বিভিন্ন দলের সমর্থক স্থানীয় উৎসুক লোকজন বাগানের পায়ে হাঁটা পথে ঘুরা ফেরা করছে, গাছের ছায়ায় আড্ডা দিচ্ছে এবং খাওয়া দাওয়া করছে। এটির খুব কাছেই পুলিশ, র্যাব ও বিজিবি সদস্যদের অবস্থান। বাস্তবতা হচ্ছে, এরকম একটি প্রকাশ্য স্থানে পুলিশ, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা এবং মিডিয়া কর্মীদের নাকের ডগায় অস্ত্র বিতরণ করা সম্ভব নয়। কোনও একটি মহল উৎসুক লোকজনের আড্ডা দেওয়া ও খাওয়ার বিষয়টি দূর থেকে ধারণ করে অস্ত্র বিতরণের নামে গুজব ছড়িয়ে জনমনে বিভ্রান্তি ও আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছে।
