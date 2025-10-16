পাবনায় প্রকাশ্যে গুলি করে একজনকে হত্যা

পাবনার ফরিদপুরে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এক চরমপন্থি নেতাকে প্রকাশ্যে গুলি করে ও কুপিয়ে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষ। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার মঙ্গলগ্রাম বাজারে মাদ্রাসার সামনে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত চরমপন্থি নেতার নাম আব্দুল মতিন (৪৬)। তিনি পাবনা সদর উপজেলার আতাইকুলা থানার শ্রীকোল বটতলা এলাকার আজিমুদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে। জানা গেছে, মতিন নিষিদ্ধ চরমপন্থি গ্রুপ ‘নকশাল’-এর নেতা ছিলেন।
ফরিদপুর থানার ওসি শাকিউল আজম জানান, আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ‘নকশাল’ গ্রুপের দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলছিল। বিকালে প্রতিপক্ষের লোকজন মোটরসাইকেলে এসে মতিনকে গুলি করে ও ধারালো অস্ত্রে কুপিয়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যার দিকে তার মৃত্যু হয়।
ওসি আরও বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। কারা তাকে হত্যা করেছে, তা এখনও জানা যায়নি। তবে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, আধিপত্য বিস্তার নিয়েই এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।