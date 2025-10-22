X
বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫
৬ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সিরাজগঞ্জে এক রাতে ১৬ কবরের কঙ্কাল চুরি

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
২২ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৩৮আপডেট : ২২ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৩৮
সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে কবরস্থান থেকে এক রাতে ১৬টি কঙ্কাল চুরি

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে কবরস্থান থেকে এক রাতে ১৬টি কঙ্কাল চুরি হয়েছে। গত সোমবার রাতে উপজেলার বেলতৈল ইউনিয়নের কুঠি সাতবাড়িয়া কবরস্থানের বিভিন্ন পুরোনো কবর খুঁড়ে কঙ্কালগুলো চুরি করে নিয়ে যায় সংঘবদ্ধ চোরের দল।

কঙ্কালগুলো চুরি করার পর চোরেরা কবর খোঁড়ার যন্ত্র ও কয়েকটি পোশাক রেখে যায়। এ ঘটনায় জড়িতদের এখনও শনাক্ত করা যায়নি। বুধবার ঘটনাটি জানাজানি হলে দেখতে ভিড় করেন স্থানীয় লোকজন।

এলাকাবাসী ও কবরস্থান পরিচালনা কমিটি সূত্রে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় মসজিদের কয়েকজন মুসল্লি ফজরের নামাজ শেষে কবরস্থান জিয়ারত করতে গিয়ে বেশ কিছু কবরের মাটি খোঁড়া দেখতে পান। পরে তারা কাছে গিয়ে দেখেন কবরগুলো খুঁড়ে ১৬টি কঙ্কাল নিয়ে গেছে চোরেরা। 

কঙ্কাল চুরির ঘটনায় স্বজন ও এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় স্কুলশিক্ষক ছানোয়ার হোসেন। তিনি বলেন, ‘যেসব কবর থেকে কঙ্কাল চুরি হয়েছে, সেখানে গত এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে মৃত মানুষকে কবর দেওয়া হয়েছিল। সেগুলোর কঙ্কাল চুরি হয়েছে। দু’একটি পুরোনো কবরের কঙ্কাল চুরি হয়েছে। এ নিয়ে ক্ষুব্ধ স্থানীয় মুসল্লিরা।’  

কবরস্থান পরিচালনা কমিটির কোষাধ্যক্ষ খোকন সরকার, সদস্য গোলজার হোসেন এবং কবরস্থানের পাশের বাড়ির মুসল্লি আব্দুস ছামাদ জানান, গত সোমবার অমাবস্যার রাতে এক থেকে দেড় বছরের পুরোনো কবর খুঁড়ে ১৬টি কঙ্কাল নিয়ে যায় চোরেরা। পরদিন স্থানীয়দের মাধ্যমে কবরগুলোতে নতুন করে মাটি দেওয়া হয়। এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। 

শাহজাদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আছলাম আলী বলেন, ‘এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

/এএম/
বিষয়:
চুরিঅপরাধ
সম্পর্কিত
জুলাই শহীদের মেয়েকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ: ৩ কিশোরের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড
বিচার করতে গিয়ে নারীকে বেদম পিটিয়েছেন ইউপি সদস্য
ফুটবল ম্যাচকে কেন্দ্র করে দুই হাজার মানুষের সংঘর্ষ, গ্রেফতার ৭
সর্বশেষ খবর
শাকসু নির্বাচনের রোডম্যাপ ২৭ অক্টোবর ঘোষণা করা হবে: ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য
শাকসু নির্বাচনের রোডম্যাপ ২৭ অক্টোবর ঘোষণা করা হবে: ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য
মাংস আমদানি করে দেশের ক্ষতি করতে চাই না: ফরিদা আখতার
মাংস আমদানি করে দেশের ক্ষতি করতে চাই না: ফরিদা আখতার
সরকার ও অংশীজনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে চায় আইএলও
সরকার ও অংশীজনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে চায় আইএলও
মিয়ানমারের স্ক্যাম সেন্টারগুলোতে স্টারলিংক সেবা বন্ধ করলো স্পেসএক্স
মিয়ানমারের স্ক্যাম সেন্টারগুলোতে স্টারলিংক সেবা বন্ধ করলো স্পেসএক্স
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দামে ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দৈনিক পতন
স্বর্ণের দামে ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দৈনিক পতন
মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষার্থী গ্রেফতার
মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষার্থী গ্রেফতার
উপদেষ্টা থেকে হুমায়ুন কবিরকে যুগ্ম মহাসচিব পদে নিয়োগ
উপদেষ্টা থেকে হুমায়ুন কবিরকে যুগ্ম মহাসচিব পদে নিয়োগ
বুয়েট শিক্ষার্থী শ্রীশান্ত কারাগারে
বুয়েট শিক্ষার্থী শ্রীশান্ত কারাগারে
হেফাজতে থাকা সাবেক ও কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে
হেফাজতে থাকা সাবেক ও কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media