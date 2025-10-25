X
শনিবার, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
৯ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রেলের হাসপাতালটি সবার জন্য উন্মুক্ত, সেবা নেওয়া যাবে ১০ টাকায়

রাজশাহী প্রতিনিধি
২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৪৮আপডেট : ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৪৮
রাজশাহী রেলওয়ে জেনারেল হাসপাতালের উদ্বোধন

চিকিৎসা সেবায় রাজশাহীর জন্যে এলো আরেকটি সুখবর। এখন থেকে রাজশাহী রেলওয়ে জেনারেল হাসপাতালে সাধারণ মানুষ ১০ টাকা টিকিটে নিতে পারবেন চিকিৎসাসেবা। শনিবার (২৫ অক্টোবর) রাজশাহী রেলওয়ে জেনারেল হাসপাতাল আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। দুপুর ১টায় বেলুন-ফেস্টুন উড়িয়ে এর উদ্বোধন করেন রেলপথ সচিব ফাহিমুল ইসলাম এবং স্বাস্থ্য সচিব সাইদুর রহমান।

উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফকালে রেলপথ সচিব জানান, সারা দেশে রেলের ১০টি হাসপাতাল আছে। তার একটি রাজশাহীর ২০ শয্যার এই হাসপাতাল। এটি এখন রেলপথ মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে। এখানে ইতোমধ্যে ৪ জন চিকিৎসক, ১ জন মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট এবং ১০ জন নার্স পদায়ন করা হয়েছে। ২০ শয্যার এই হাসপাতালকে আমাদের ৩১ শয্যা করার পরিকল্পনা আছে। সরকারি হাসপাতালের যে নিয়মকানুন আছে সে অনুযায়ী এই হাসপাতাল পরিচালিত হবে।

এ সময় স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব সাইদুর রহমান বলেন, রেলের কাজ হলো পরিবহন করা। আর আমাদের দায়িত্ব ১৭ কোটি মানুষের স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া। সেক্ষেত্রে রেলের যারা কর্মকর্তা-কর্মচারী তারাও আমাদের সেবার আওতায়। হাসপাতালটি পরিদর্শন করে কিছু দুর্বলতা দেখেছি। আমরা যে মানের প্যাথলজি চেয়েছিলাম- সেটা এখানে নেই, কক্ষ বাড়াতে হবে, অবকাঠামোগত আরও অনেক কাজ করতে হবে। এখানে অপারেশন থিয়েটারসহ সব চিকিৎসা সুবিধা আমরা দিতে চাই। ২৪ ঘণ্টা ইনডোর সেবা দেওয়া হবে। এর ফলে রাজশাহীবাসীর চিকিৎসা সেবা পাওয়া অনেকটাই সহজ হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক আফজাল হোসেন, স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবু জাফর, বিভাগীয় কমিশনার খোন্দকার আজিম আহমেদ, জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতারসহ বাংলাদেশ রেলওয়ে ও স্বাস্থ্য অধিদফতরের বিভিন্ন পর্যায়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

/এফআর/
বিষয়:
চিকিৎসাহাসপাতাল
সম্পর্কিত
আনসার-ভিডিপির সঙ্গে গ্রামীণ কল্যাণের স্বাস্থ্যসেবা সমঝোতা চুক্তি সই
ডেঙ্গুতে ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু ৪, চলতি বছরে ছাড়ালো ২৫০
ঝোপের মধ্যে পড়ে ছিল জীবিত নবজাতক
সর্বশেষ খবর
নির্বাচনের আগে সংঘাতের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে দলগুলো: তথ্য উপদেষ্টা
নির্বাচনের আগে সংঘাতের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে দলগুলো: তথ্য উপদেষ্টা
সুইজারল্যান্ডে খেলতে না পেরে হতাশ বাংলাদেশের ডাচ কোচ
সুইজারল্যান্ডে খেলতে না পেরে হতাশ বাংলাদেশের ডাচ কোচ
মিরপুরে বিউটি ফ্যাশনে অগ্নিকাণ্ড: মালিকের দাবি পরিকল্পিত আগুন
মিরপুরে বিউটি ফ্যাশনে অগ্নিকাণ্ড: মালিকের দাবি পরিকল্পিত আগুন
ফ্যাসিস্টের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আহ্বান আমিনুল হকের
ফ্যাসিস্টের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আহ্বান আমিনুল হকের
সর্বাধিক পঠিত
‘পিরিয়ড ট্যাক্স’-এর বিরুদ্ধে আদালতে পাকিস্তানের তরুণী
‘পিরিয়ড ট্যাক্স’-এর বিরুদ্ধে আদালতে পাকিস্তানের তরুণী
শাহবাগে এনসিপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ
শাহবাগে এনসিপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ
গ্রেফতার বাবাকে ধরে কাঁদতে থাকা শিশুকে চড়, খতিয়ে দেখার কথা বলছে পুলিশ
গ্রেফতার বাবাকে ধরে কাঁদতে থাকা শিশুকে চড়, খতিয়ে দেখার কথা বলছে পুলিশ
ছাত্রকে ধর্ষণের অভিযোগে মাদ্রাসাশিক্ষক গ্রেফতার
ছাত্রকে ধর্ষণের অভিযোগে মাদ্রাসাশিক্ষক গ্রেফতার
ড. ইউনূস যাচ্ছেন না, সৌদি আরব যাবেন লুৎফে সিদ্দিকী
ড. ইউনূস যাচ্ছেন না, সৌদি আরব যাবেন লুৎফে সিদ্দিকী
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media