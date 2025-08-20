উপাচার্যের আশ্বাসে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের অনশন প্রত্যাহার

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) উপাচার্যের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে অনশন প্রত্যাহার করেছেন শিক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাত পৌনে ১১টায় অনশন প্রত্যাহার করা হয়। বেরোবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. শওকাত আলী অনশনরত শিক্ষার্থীদের ডাবের পানি পান করিয়ে অনশন ভাঙান।
এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. হারুন অর রশিদসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।
বেরোবি উপাচার্য জানান, শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের জন্য ইউজিসিসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমি শিক্ষার্থীদের নিশ্চয়তা দিয়েছি আগামী ৩০ অক্টোবরের মধ্যে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ২৬ থেকে ৩০ অক্টোবরের মধ্যে যেকোনও একদিন।’
তিনি আরও বলেন, ‘সরকার কর্তৃক গেজেট হওয়ামাত্রই এই রোডম্যাপ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ণ করা হবে। সেইসঙ্গে তফসিল ঘোষণা করা হবে।’
পরে লিখিত অঙ্গীকারনামা অনশনরত শিক্ষার্থীদের দেওয়া হয়। এতে উপাচার্যের পক্ষে স্বাক্ষর করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. হারুন অর রশিদ।
অনশন প্রত্যাহার করার পর উপাচার্য বলেন, ‘আমি দায়িত্ব নেওয়ার পরেই শহীদ আবু সাঈদের হত্যার বিচারসহ সকল সমস্যার সমাধান এবং ছাত্র সংসদ নির্বাচন করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।’ তিনি শিক্ষার্থীদের দাবির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে বলেন, ‘অবশ্যই আগামী অক্টোবর মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।’
অনশনকারী শিক্ষার্থীরা বলেন, ‘উপাচার্যের লিখিত অঙ্গীকারনামার পরিপ্রেক্ষিতে আশ্বস্ত হয়ে আমরা অনশন প্রত্যাহার করলাম। আশা করি ৩০ অক্টোবরের মধ্যে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।’
উল্লেখ্য, বেরোবিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবনের সামনে রবিবার দুপুর ১২টা থেকে ৯ শিক্ষার্থী আমরণ অনশন কর্মসূচি শুরু করেন। দুজন শিক্ষার্থী গুরুতর অসুস্থ হয়ে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়। দুজন শিক্ষার্থী অনশন প্রত্যাহার করলেও পাঁচ শিক্ষার্থী তৃতীয় দিনের মতো অনশন পালন করছিলেন।