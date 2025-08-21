X
বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫
৬ ভাদ্র ১৪৩২
রংপুরের সেই রূপলাল ও প্রদীপের পরিবারের দায়িত্ব নিলেন তারেক রহমান

রংপুর প্রতিনিধি
২১ আগস্ট ২০২৫, ১০:২০আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১০:২০
রূপলালের পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন বিএনপি নেতা

রংপুরের তারাগঞ্জে মব তৈরি করে পিটিয়ে হত্যাকাণ্ডের শিকার মুচি সম্প্রদায়ের রূপলাল দাস ও তার ভাগ্নি জামাই প্রদীপ দাসের পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার সয়ার ইউনিয়নের ঘনিরামপুরে নিহত রূপলালের পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়ার সময় এ কথা বলেন রংপুর জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সহ-সাধারণ সম্পাদক গোলাম রসুল বকুল।

তিনি বলেন, বিএনপি মব জাস্টিসের রাজনীতি করে না। এটাকে জঘন্য কর্মকাণ্ড বলে মনে করে। সেই সঙ্গে ফ্যাসিস্ট ও ফ্যাসিস্টের দোসরসহ  কিছু ষড়যন্ত্রকারীরা যাতে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হয়, দেশে একটা অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন না হয় তারই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তারাগঞ্জে এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে।

তিনি বলেন, তারেক রহমান আমাকে বলেছেন, রূপলাল ও প্রদীপ দাসের পরিবারের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছেন বলে তাদের পরিবারকে জানাতে বলেছেন। তারেক রহমান ও বিএনপি সব সময় তাদের পাশে থাকবে বলে তাদের আশ্বস্ত করেন। সেই সঙ্গে ঘটনার সাথে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করে শাস্তি দাবি করা হয়।

এর আগে বিএনপি নেতৃবৃন্দ নিহত রূপলাল দাসের বাড়িতে আসেন, সেখানে তার স্ত্রী মালতী রানী ও মেয়ে নুপুরের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন।

উল্লেখ্য গত ৯ আগস্ট রাতে মুচি সম্প্রদায়ের রূপলাল দাস ও তার ভাগ্নি জামাই প্রদীপ দাস ভ্যানে করে তাদের বাড়িতে ফেরার পথে বুড়িরহাট এলাকায় তাদের চোর সন্দেহে নিষ্ঠুরভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনার খবর বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত হওয়ার পর দেশে ও বিদেশে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

বিএনপিতারেক রহমান
