শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
ছাত্রীদের ‘কুপ্রস্তাব’ দেওয়ার অভিযোগে চাকরি হারালেন সাবেক সমন্বয়ক

রংপুর প্রতিনিধি
২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৩:১৩আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৩:১৩
রহমত আলী

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) কিক স্কলারশিপ প্রোগ্রাম প্রকল্পে চুক্তিভিত্তিক ‘কোর্স ইন্সট্রাক্টর’ পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে রংপুর মহানগর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক রহমত আলীকে। স্কলারশিপ প্রদানের কথা বলে নারী শিক্ষার্থীদের ‘কুপ্রস্তাব’ দেওয়ার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে জার্মানভিত্তিক সংস্থাটি।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) জরুরি মিটিংয়ে সংস্থাটি এই সিদ্ধান্ত নেয়। শুক্রবার (২২ আগস্ট) রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. শওকাত আলী।

তিনি বলেন, ‘তার (রহমত) বিরুদ্ধে নারীঘটিত একটি অভিযোগ ওঠে। তখন সংস্থাটি কোর্স ইন্সট্রাক্টর পদ থেকে তাকে বহিষ্কার করে। তারা মিটিং করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেহেতু তার নিয়োগ, বেতন সবকিছুই সংস্থাটি বহন করে। এখন তারা অন্য ইন্সট্রাক্টর নেবে।’

এর আগে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে রহমত আলীর একাধিক স্ক্রিনশট ফাঁস হয়। সেখানে দেখা যায় তিনি বলছেন, ‘তোমার প্রতি আমার প্রবল আকর্ষণ, আই নিড ইউ, নরমালি আমার প্রেমিকাকেও আমি না ছুঁতে প্রতিজ্ঞ, জানি না তুমি কীভাবে নাও, আমি সত্যিই তোমাকে কামনা করি, আমার সঙ্গে থাকবে তো?’ ইত্যাদি মেসেজ দিতে দেখা যায়।

এ ছাড়াও কোর্স ইন্সট্রাক্টর হলেও নিয়মিত ক্লাস না করানোর অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। একাধিক শিক্ষার্থী জানান, তিনি ক্লাসের চেয়ে রাজনীতিতে বেশি সক্রিয়। সারাদিন প্রোগ্রামার আন্দোলন নিয়েই থাকেন তিনি।

তার কোর্সের শিক্ষার্থী মো. রাসেল বলেন, ‘তিনি (রহমত আলী) নিয়মিত ক্লাসে আসতেন না। যখন মন চাইতো আসতো।’

এ বিষয়ে জানতে রহমত আলীকে একাধিকবার ফোন দিলেও তিনি তা রিসিভ করেননি। তবে তিনি তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে দাবি করেছেন, পুরোটাই ষড়যন্ত্র। এগুলো এডিট করে তৈরি করা হয়েছে।

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়
