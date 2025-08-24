X
রবিবার, ২৪ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২
সড়ক দুর্ঘটনায় গণঅধিকার পরিষদের মুখপাত্র ফারুকসহ ১৫ জন আহত

দিনাজপুর প্রতিনিধি
২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৩:০২আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৩:০২
ফারুক হাসান ও দুর্ঘটনাকবলিত বাস

ঢাকা থেকে ঠাকুরগাঁওয়ের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন গণঅধিকার পরিষদের দলীয় মুখপাত্র সিনিয়র সহসভাপতি ফারুক হাসান (৩৩) ও শের-এ-বাংলা নগর ছাত্রঅধিকার পরিষদের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান (২৫)। পথিমধ্যে দিনাজপুরের পার্বতীপুর আমবাড়ি এলাকায় তাদের বহনকারী যাত্রীবাহী বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি জলাশয়ে পড়ে যায়।

আজ রবিবার (২৪ আগস্ট) ভোর ৫টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এতে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন।

পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, ভোরে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি জলাশয়ে পড়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দ্রুত আহতদের উদ্ধার করা হয়। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

আমবাড়ি পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) আরিফুর রহমান জানান, আহতরা গুরুতর নয়। তাদেরকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান করার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

/কেএইচটি/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনাআহতফারুক হাসান
