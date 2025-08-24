গাইবান্ধা বিএনপির সহসভাপতি নাহিদুজ্জামানকে বহিষ্কার

দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও সংগঠনবিরোধী কার্যকলাপের জন্য গাইবান্ধা জেলা বিএনপির সহসভাপতি নাহিদুজ্জামান নিশাদকে দলের প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। রবিবার (২৪ আগস্ট) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, এখন থেকে দলের সব পর্যায়ের নেতাকর্মীকে তার সঙ্গে কোনও প্রকার যোগাযোগ না রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
উল্লেখ্য, গত ১৫ আগস্ট আমার দেশ পত্রিকায় ‘বিএনপির বড় পদ কিনলেন আওয়ামী লীগের ডামি প্রার্থী’ শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়, যা নিয়ে জেলা বিএনপির মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ‘আওয়ামী লীগের রাতের ভোট ও ডামি নির্বাচন সফল করতে দুবার হয়েছিলেন প্রার্থী। গত বছরের ৫ আগস্ট জুলাই বিপ্লবে ফ্যাসিবাদী সরকার ক্ষমতাচ্যুত হলে পাল্টিয়ে ফেলেন ভোল। যোগাযোগ করেন করে অভ্যুত্থানপন্থি বড় দল বিএনপির স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে, মেলে অভাবনীয় সাফল্য। পেয়েছেন গাইবান্ধা জেলা বিএনপির সহসভাপতির পদ। তিনি কয়েক কোটি টাকার বিনিময়ে এই পদ বাগিয়েছেন বলে অনেক নেতাকর্মী বলে বেড়াচ্ছেন।