X
রবিবার, ২৪ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গাইবান্ধা বিএনপির সহসভাপতি নাহিদুজ্জামানকে বহিষ্কার

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৯:২৬আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৯:২৬
নাহিদুজ্জামান নিশাদ

দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও সংগঠনবিরোধী কার্যকলাপের জন্য গাইবান্ধা জেলা বিএনপির সহসভাপতি নাহিদুজ্জামান নিশাদকে দলের প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। রবিবার (২৪ আগস্ট) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, এখন থেকে দলের সব পর্যায়ের নেতাকর্মীকে তার সঙ্গে কোনও প্রকার যোগাযোগ না রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।

উল্লেখ্য, গত ১৫ আগস্ট আমার দেশ পত্রিকায় ‘বিএনপির বড় পদ কিনলেন আওয়ামী লীগের ডামি প্রার্থী’ শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়, যা নিয়ে জেলা বিএনপির মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ‘আওয়ামী লীগের রাতের ভোট ও ডামি নির্বাচন সফল করতে দুবার হয়েছিলেন প্রার্থী। গত বছরের ৫ আগস্ট জুলাই বিপ্লবে ফ্যাসিবাদী সরকার ক্ষমতাচ্যুত হলে পাল্টিয়ে ফেলেন ভোল। যোগাযোগ করেন করে অভ্যুত্থানপন্থি বড় দল বিএনপির স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে, মেলে অভাবনীয় সাফল্য। পেয়েছেন গাইবান্ধা জেলা বিএনপির সহসভাপতির পদ। তিনি কয়েক কোটি টাকার বিনিময়ে এই পদ বাগিয়েছেন বলে অনেক নেতাকর্মী বলে বেড়াচ্ছেন।

/এসটিএস//এএম/
বিষয়:
বিএনপিআওয়ামী লীগবহিষ্কার
সম্পর্কিত
খালেদা জিয়ার বাসায় পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী
বক্তব্য সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রয়াস, ফজলুর রহমানকে শোকজ বিএনপির
‘যে নেতাকর্মীদের জন্য ১৫ বছর লড়াই করলাম তারা আমাকে এখন ধাক্কা দেয়’
সর্বশেষ খবর
বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ বিক্রি, তদন্তে দুদক
বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ বিক্রি, তদন্তে দুদক
আল-আরাফাহ ব্যাংকে ৫৪৭ জনের চাকরি পুনর্বহালের আবেদন নিষ্পত্তির নির্দেশ
আল-আরাফাহ ব্যাংকে ৫৪৭ জনের চাকরি পুনর্বহালের আবেদন নিষ্পত্তির নির্দেশ
ইসির রিমোট কন্ট্রোল কোথায় আমাদের কাছে সেটা অজ্ঞাত: হাসনাত আব্দুল্লাহ
ইসির রিমোট কন্ট্রোল কোথায় আমাদের কাছে সেটা অজ্ঞাত: হাসনাত আব্দুল্লাহ
জাতীয় নারী হ্যান্ডবলের ফাইনালে আনসার ও পুলিশ
জাতীয় নারী হ্যান্ডবলের ফাইনালে আনসার ও পুলিশ
সর্বাধিক পঠিত
ট্রেন মিস করে চট্টগ্রাম স্টেশনে যাত্রীদের বিক্ষোভ
ট্রেন মিস করে চট্টগ্রাম স্টেশনে যাত্রীদের বিক্ষোভ
ভারত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ?
ভারত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ?
নিরাপত্তা দুর্বলতায় বিমানের চাকা ও তেল চুরি
নিরাপত্তা দুর্বলতায় বিমানের চাকা ও তেল চুরি
বক্তব্য সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রয়াস, ফজলুর রহমানকে শোকজ বিএনপির
বক্তব্য সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রয়াস, ফজলুর রহমানকে শোকজ বিএনপির
বুড়িগঙ্গা থেকে নারী-শিশুসহ ৪ জনের মরদেহ উদ্ধার
বুড়িগঙ্গা থেকে নারী-শিশুসহ ৪ জনের মরদেহ উদ্ধার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media