ঠাকুরগাঁওয়ে সিলিকা ফ্যাক্টরিতে ডাকাতি, গ্রেফতার ৬

ঠাকুরগাঁওয়ে সিলিকা ফ্যাক্টরিতে ডাকাতির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ছয় জনকে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ। শুক্রবার (৩০ আগস্ট) রাতে জেলা ডিবি পুলিশের পক্ষ থেকে এ জানানো হয়।
জানা গেছে, গত ২১ আগস্ট রাতে ঠাকুরগাঁওয়ের আখানগরে অবস্থিত একটি সিলিকা ফ্যাক্টরিতে ঢুকে তিন নৈশপ্রহরীকে বেঁধে ফেলে ডাকাতদল। এ সময় তারা তিনটি ট্রান্সফরমারসহ বিভিন্ন মালামাল ট্রাকে তুলে নিয়ে যায় এবং পরে তা বিক্রি করে দেয়।
এ ঘটনায় ঠাকুরগাঁও সদর থানায় একটি মামলা করা হয়।
ঠাকুরগাঁও জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) এসআই এবং মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নবিউল ইসলাম জানান, ঘটনার পর গত কয়েকদিনে ডিবি পুলিশ ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় ও দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ডাকাত দলের পাঁচ সদস্য এবং মালামাল ক্রয়-বিক্রয়কারীসহ ছয় জনকে গ্রেফতার করে।
তারা হলেন- মাজেদুর রহমান মাসুদ (৪০), রফিকুল ইসলাম (৪৭), ইউনুস (৩৮), জসিম উদ্দিন (২৬), অতুল চন্দ্র রায় (৩৮) ও ডাকাতির মালামাল ক্রয়/বিক্রয়কারী আজিজুল (৫০)। মাসুদ দিনাজপুর জেলার বিরল থানার রামচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত খাজিম উদ্দিনের ছেলে, রফিকুল একই জেলার কোতোয়ালি থানার সুন্দরবন গ্রামের রুস্তম আলীর ছেলে, ইউনুস ঠাকুরগাঁও জেলার পূর্ব সুকানপুকুর গ্রামের হাবিবুর রহমানের ছেলে, জসিম উদ্দিন একই জেলা, থানা ও গ্রামের নুর ইসলামের ছেলে, অতুল পঞ্চগড় জেলার বোদা থানাধীন মাড়েয়া সর্দারপাড়া গ্রামের মৃত হরেন্দ্রনাথের ছেলে। ডাকাতি মালামাল ক্রয়/বিক্রয়কারী আজিজুল পঞ্চগড় জেলার বোদা থানার সর্দার পাড়া গ্রামের মুজিব উদ্দিনের ছেলে।
ডিবি পুলিশের দাবি, ডাকাত দলের ৫ সদস্যকে গ্রেফতার করা হলে তারা জিজ্ঞাসাবাদের মুখে ঘটনায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে। তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী পুলিশ অভিযান চালিয়ে পঞ্চগড় জেলার বোদা থানার সর্দার পাড়া গ্রামের ডাকাতি মালামাল ক্রয়/বিক্রয়কারী আজিজুলকে গ্রেফতার করে। তার কাছ থেকে ট্রান্সফরমারের তারসহ কিছু লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার করা হয়। জড়িত অন্যদের ধরতে এবং অবশিষ্ট মালামাল উদ্ধারে অভিযান অব্যাহত আছে।