X
শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫
১৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রংপুরে জাপার কার্যালয়ে হামলা হলে হাত-পা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে: মোস্তাফিজার রহমান

রংপুর প্রতিনিধি 
৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৯আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৯
ঢাকায় জাতীয় পার্টির (জাপা) ‘নেতাকর্মীদের ওপর হামলার’ প্রতিবাদে রংপুরে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়েছেন দলের নেতাকর্মীরা

ঢাকায় জাতীয় পার্টির (জাপা) ‘নেতাকর্মীদের ওপর হামলার’ প্রতিবাদে রংপুরে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়েছেন দলের নেতাকর্মীরা। শনিবার (৩০ আগস্ট) সকাল থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত নগরের সেন্ট্রাল রোডের দলীয় কার্যালয়ের সামনে শতাধিক নেতাকর্মীকে বসে থাকতে দেখা যায়। পাশাপাশি দলীয় কার্যালয় ও নেতাকর্মীদের ওপর যেকোনো ধরনের হামলা প্রতিরোধের ঘোষণা দিয়েছেন তারা।

দলীয় নেতাকর্মীরা জানিয়েছেন, রংপুর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ও জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফার নেতৃত্বে রংপুরে দলীয় কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়েছেন তারা। এ সময় মোস্তাফিজার রহমান ছাড়াও দলের মহানগরের সাধারণ সম্পাদক এস এম ইয়াসির, জেলার আহ্বায়ক আজমল হোসেন লেবু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাকসহ জাতীয় পার্টি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত আছেন। তারা ঘোষণা দিয়েছেন আগামী ২৪ ঘণ্টা এখানে অবস্থান করবেন।

স্থানীয় সূত্র জানায়, গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরসহ দলটির নেতাকর্মীদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লাঠিপেটার প্রতিবাদে রংপুরে বিক্ষোভ মিছিল এবং সমাবেশের ঘোষণা দেন নেতাকর্মীরা। সকালে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে হামলা করা হবে এমন গুজব ছড়িয়ে পড়ে। এরপর জাপার নেতাকর্মীরা রংপুর জেলা মহানগর কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন।

দুপুরে রংপুর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ও জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এ সময় তিনি বলেন, ‘আমরা কারও সঙ্গে কোনও ধরনের বিরোধে জড়াতে চাই না। তবে কেউ যদি গায়ে পড়ে ঝগড়া সৃষ্টি করতে চায়, তাহলে আমরা জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে প্রতিরোধ করবো। আমরা অন্যায় করি না এবং অন্যায়কে প্রশ্রয় দিই না। যারা এখন লাফালাফি করছে, তারা তো পরগাছা। অন্যের সাহায্য নিয়ে চলে। একটি আসনেও জয়ী হওয়ার সামর্থ্য নেই। তাদের আমরা হিসেবে ধরি না। রংপুর জাতীয় পার্টির ঘাঁটি। এখানে কারও সহায়তার দরকার নেই। আমাদের দলের নেতাকর্মী এবং রংপুরের জনগণ যেকোনো পরিস্থিতি প্রতিরোধ করবে।’

মোস্তাফিজার রহমান আরও বলেন, ‘রংপুরে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে হামলার আশঙ্কা করছি না। তারপরও যদি হামলা করার জন্য শক্তি ও সামর্থ্য আছে বলে কেউ মনে করে তাহলে তাদের হাত-পা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। ওরা আসুক, তাদের সহযোগীদেরও ডেকে আনুক। দেখি ওদের শক্তি কতটুকু। একবিন্দু রক্ত থাককে সব ধরনের হামলা প্রতিরোধের সর্বশক্তি আছে আমাদের। অতীতে আমরা বহুবার এর প্রমাণ দিয়েছি।’

তিনি বলেন, ‘আগামী নির্বাচনে যাতে জাতীয় পার্টি অংশ নিতে না পারে, সেজন্য একটি মহল আর পেছনের এক অদৃশ্য শক্তির ইন্ধনে জাপাকে নিষিদ্ধ করার ষড়যন্ত্র চলছে। কিন্তু যারা বলছে তারা কারা? দেশের জনগণ তো তাদের পক্ষে নেই। বরং আগামী নির্বাচনে অংশ নিলে জাতীয় পার্টি অতীতের চেয়ে ভালো করবে।’

 

/এএম/
বিষয়:
গণঅধিকার পরিষদ
সম্পর্কিত
বিজয়নগরে সড়কে অবস্থান নিয়ে গণঅধিকার পরিষদের বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
জাতীয় পার্টিকে বিরোধী দলের আসনে বসানোর চক্রান্ত চলছে: রাশেদ খান
জাতীয় পার্টির বিষয়ে আইনি দিক যাচাই-বাছাই করে পদক্ষেপ নেওয়া হবে: অ্যাটর্নি জেনারেল
সর্বশেষ খবর
সিলেট সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে যুবক নিহত
সিলেট সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে যুবক নিহত
কিডনিতে অপারেশনের কথা জানিয়ে জামিন চাইলেন আফ্রিদি
কিডনিতে অপারেশনের কথা জানিয়ে জামিন চাইলেন আফ্রিদি
ইরানে মোসাদ সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে গ্রেফতার ৮
ইরানে মোসাদ সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে গ্রেফতার ৮
গরম এড়াতে এশিয়া কাপ শুরুর সময়ে আনা হলো পরিবর্তন
গরম এড়াতে এশিয়া কাপ শুরুর সময়ে আনা হলো পরিবর্তন
সর্বাধিক পঠিত
শনিবার ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না উত্তরের দুই জেলায়
শনিবার ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না উত্তরের দুই জেলায়
নুরের অবস্থা ‘মুমূর্ষু’, চিকিৎসকদের অবজারভেশনে
নুরের অবস্থা ‘মুমূর্ষু’, চিকিৎসকদের অবজারভেশনে
আমরা আলাদা ব্যালট পেপার ছাপাবো, যেখানে ধানের শীষ থাকবে: যুবদল নেতা
আমরা আলাদা ব্যালট পেপার ছাপাবো, যেখানে ধানের শীষ থাকবে: যুবদল নেতা
জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
‘মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস’ কর্মসূচি ঘোষণা
‘মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস’ কর্মসূচি ঘোষণা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media