X
সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কলেজছাত্রকে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়, ছাত্রদল নেতাসহ দুজন গ্রেফতার

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৩৫আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৩৫
অপহরণের ঘটনায় করা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে এক কলেজছাত্রকে অপহরণের ঘটনায় ছাত্রদল নেতাসহ দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। পরে অপহরণের ঘটনায় করা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়।

তারা হলেন- ছাত্রদল নেতা এসএম মামুনুর রশিদ মামুন (৩০) ও তার সহযোগী শুভ মিয়া (৩০)। এর মধ্যে মামুন উপজেলার গুমানীগঞ্জ ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি এবং ওই ইউনিয়নের কুড়িপাইকা গ্রামের আজিজার রহমানের ছেলে আর শুভ মিয়া উপজেলার বুজরুক বোয়ালিয়া প্রধানপাড়ার নয়ন মিয়ার ছেলে।

সোমবার (০১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘ছাত্রকে অপহরণের ঘটনায় জড়িত দুজনকে আটক করা হয়েছে। ভুক্তভোগী ছাত্রের বাবা বাদী হয়ে থানায় মামলা করেছেন। মামলায় আটক দুজন ছাড়াও আতাউর রহমান, শাকিল মিয়া, আল আমিনসহ অজ্ঞাত আরও দুই-তিন জনকে আসামি করা হয়। রবিবার বিকালে আদালতের মাধ্যমে আটক দুজনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। মামলার অন্য আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।’

ঘটনার বর্ণনা দিয়ে ওসি বলেন, ‘সাঘাটা উপজেলার কচুয়া ইউনিয়নের এক কলেজছাত্রকে অপরিচিত মোবাইল নম্বর থেকে কল করে এক তরুণীর প্রেমের ফাঁদে ফেলা হয়। গত ২৯ আগস্ট সন্ধ্যায় ওই ছাত্র তার চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে গোবিন্দগঞ্জ মৎস্য আড়ৎ এলাকায় গেলে আটক করা হয়। প্রথমে দুজনকে ঝিলপাড়ার একটি বাড়িতে আটকে রাখা হলেও ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে একজন পালিয়ে যান। পরে ছাত্রকে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে এক লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয় এবং বিকাশে পাঁচ হাজার টাকা আদায় করা হয়। এরপর জাতীয় জরুরি সেবার ৯৯৯ নম্বরে কল করে জানান ছাত্র। এরপর অভিযান চালিয়ে শনিবার বিকালে শিবগঞ্জ উপজেলার দাঁড়িদহ এলাকা থেকে ছাত্রকে উদ্ধার এবং মামুন ও শুভকে আটক করে পুলিশ।’

এদিকে, অপহরণ মামলায় গ্রেফতার মামুনের পদ স্থগিত করেছে উপজেলা ছাত্রদল। ৩১ আগস্ট উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক ও সদস্যসচিব স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তার পদ স্থগিত করা হয়।

/এএম/
বিষয়:
গ্রেফতারমামলাছাত্রদলঅপহরণ
সম্পর্কিত
৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচন হতেই হবে: আবিদুল ইসলাম
মেহেরপুরে মাদক মামলায় ৫ জনের যাবজ্জীবন
ইয়াবা নিয়ে পাবনা যুবদল-কৃষক দলের নেতাসহ ৩ জন গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও একদিন বাড়লো ১৪৪ ধারা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও একদিন বাড়লো ১৪৪ ধারা
বিপিএলের দায়িত্বে আইএমজি
বিপিএলের দায়িত্বে আইএমজি
বন্ধু গরকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতকে ‘অপমান’ করলেন ট্রাম্প?
বন্ধু গরকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতকে ‘অপমান’ করলেন ট্রাম্প?
মধ্যপাড়া পাথরখনিতে চার দিন পর উৎপাদন শুরু
মধ্যপাড়া পাথরখনিতে চার দিন পর উৎপাদন শুরু
সর্বাধিক পঠিত
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
আর্থিক সুবিধা পরিশোধের পরিমাণ চূড়ান্ত করতে পারেনি অর্থ মন্ত্রণালয়
প্রশাসনে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি ও পদায়ন আর্থিক সুবিধা পরিশোধের পরিমাণ চূড়ান্ত করতে পারেনি অর্থ মন্ত্রণালয়
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media