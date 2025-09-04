X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
গাইবান্ধায় কোটি টাকা মূল্যের কষ্টিপাথরের মূর্তি উদ্ধার, আটক ৩

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:১৪আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:১৪
উদ্ধার কষ্টিপাথরের মূর্তি

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ৩৭ কেজি ওজনের কোটি টাকা মূল্যের কষ্টিপাথরের একটি মূর্তি উদ্ধার করেছে র‌্যাব-১৩-এর একটি আভিযানিক দল। এ সময় তিন জনকে আটক করা হয়।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দিনাজপুর সিটিসি র‌্যাব-১৩-এর নায়েক সুবেদার আব্দুর রউফের নেতৃত্বে একটি দল গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার কাটাবাড়ী ইউনিয়নের ১নং কাটাবাড়ী গ্রামের বাগদা বাজার এলাকা থেকে মূর্তিটি উদ্ধার করে।

আটকরা হলেন- উপজেলার কাটাবাড়ী ইউনিয়নের খলিলুর রহমানের ছেলে মিজানুর রহমান (৩৫), একই এলাকার আব্দুল কুদ্দুস শেখের ছেলে লিটন মিয়া (৩০) এবং নীলফামারীর সৈয়দপুর উপজেলার বড়াই গ্রামের অনিল চন্দ্র সরকারের ছেলে শিবু সরকার (৩০)।

র‌্যাব জানায়, উদ্ধারকৃত মূর্তিটি দিনাজপুর কাহারোল প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদফতরে প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। এতে এটি আসল কষ্টিপাথরের তৈরি বলে ধারণা পাওয়া গেছে। মূর্তিটির আনুমানিক ওজন ৩৭ কেজি এবং মূল্য কোটি টাকারও বেশি।

বিষয়টি নিশ্চিত করে গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম বলেন, ‘মূর্তিটি দেখতে কষ্টিপাথরের মতো হলেও বিশেষজ্ঞ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরই প্রকৃত গুণাগুণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। এ ঘটনায় আইনিব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’

