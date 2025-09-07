X
পীরগাছায় পাঠাগারে চুরি, বাদ্যযন্ত্র ও বইপত্র উধাও

রংপুর প্রতিনিধি
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২:১৪আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২:১৪
প্রজন্ম সমাজ-সংস্কৃতি কেন্দ্রের পাঠাগার

রংপুরের পীরগাছায় পাঠাগার ভিত্তিক সমাজ-সংস্কৃতি চর্চা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রজন্ম সমাজ-সংস্কৃতি কেন্দ্রের পাঠাগারে চুরির ঘটনা ঘটেছে। গত বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে এ চুরির ঘটনা ঘটে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাতে পীরগাছা থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। 

লিখিত অভিযোগ থেকে জানা যায়, উপজেলার অন্নদানগরের জিএমসি-২ এলাকায় অবস্থিত পাঠাগারে শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) সকালে সাপ্তাহিক পাঠচক্র ও সাংস্কৃতিক ক্লাসে অংশ নিতে এসে সদস্যরা গেটের তালা খোলা দেখতে পান। পরে ভেতরে প্রবেশ করে দেখা যায়, কাঠের একটি আলমারিতে রাখা বাদ্যযন্ত্র ও স্টিলের আলমারিতে রাখা কিছু বইপত্র নেই। চুরি যাওয়া জিনিসপত্রের মধ্যে রয়েছে—একটি হারমোনিয়াম, তবলা, ডুগি, খঞ্জনি, এক ডজন বাঁশি এবং বেশ কিছু দামি বই। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৮০ হাজার টাকা।

প্রজন্ম সমাজ-সংস্কৃতি কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক মীর রবি বলেন, ২০২০ সাল থেকে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ও গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের সহযোগিতায় এই পাঠাগার ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করছি। শুরু থেকেই নানা বাধার মুখে পড়েছি। গত জুলাই মাসে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের একটি অংশ এখানে হামলা চালায়। পরে স্থানীয় এক ছাত্রদল নেতা পাঠাগার দখল করে নেয়। অনেক চেষ্টা করে আমরা আবার কার্যক্রম শুরু করি। এর মাঝেই কে বা কারা রাতে তালা খুলে বাদ্যযন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ বইপত্র চুরি করে নিয়ে গেছে। বর্তমানে স্থানীয় ভূমিহীন আবাসন প্রকল্পে প্রতিষ্ঠানটির আরেকটি পাঠাগার ও কমিউনিটি স্কুল কার্যক্রমও বন্ধ রয়েছে। কিছু ব্যক্তির বাধার কারণে সেটি চালু করা যাচ্ছে না।

এ ব্যাপারে পীরগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রোমেল বড়ুয়া বলেন, চুরির ঘটনায় অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখছি আমরা। 

