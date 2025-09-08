ট্রাকচাপায় বেরোবি শিক্ষার্থী আহত, প্রতিবাদে ২ ঘণ্টা সড়ক অবরোধ

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী ট্রাকচাপায় গুরুতর আহত হওয়ায় এর প্রতিবাদে সহপাঠীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন। এতে রংপুরের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।
প্রত্যক্ষদর্শী ও শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুর দেড়টার দিকে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে দিয়ে রাস্তা পারাপারের সময় একটি ট্রাক একজনের পায়ের ওপর দিয়ে চলে যায়। এতে ওই শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হয়েছেন। আহত শিক্ষার্থীকে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
এই খবর ছড়িয়ে পড়লে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা শহীদ আবু সাঈদ গেটের সামনে রংপুরের প্রধান সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। ফলে রংপুরের সঙ্গে দেশের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
শিক্ষার্থীদের দাবি দায়ী ট্রাকচালককে আটক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দিয়ে ভারী যান চলাচল বন্ধ রাখতে হবে। দুই ঘণ্টা সড়ক অবরোধের পর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক রমিজ উদ্দিনের নেতৃত্বে জেলা প্রশাসন ও পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে এসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলে বিকাল সাড়ে ৩টায় শিক্ষার্থীরা অবরোধ প্রত্যাহার করেন।
এ বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রমিজ উদ্দিন জানান, শিক্ষার্থী আহত হওয়ার ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।