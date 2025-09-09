রংপুর নগরীতে ১০টি বন্দুকসহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার

রংপুর নগরীর দর্শনা শুঁটকির মোড় এলাকার একটি বাউন্ডারি ঘেরা জায়গা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করেছে যৌথ বাহিনী। মঙ্গলবার (৯ সকালে) রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের তাজহাট থানার ওসি শাজাহান আলী অস্ত্র উদ্ধার করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ জানিয়েছে, গোপন সংবাদের ওপর ভিত্তি করে মেট্রোপলিটন তাজহাট থানা পুলিশ ও সেনাবাহিনী যৌথভাবে নগরীর দর্শনা মডার্ন মোড় মহাসড়কের শুঁটকির মোড় এলাকা থেকে ১০০ গজ দক্ষিণে সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটি বাগানের ভেতর পরিত্যক্ত অবস্থায় দুটি সাদা প্লাস্টিকের বস্তা উদ্ধার করে। বস্তাগুলোতে তল্লাশি চালিয়ে ১০টি এক নালা বন্দুক ৩৬ রাউন্ড কার্তুজ ও গুলি উদ্ধার করেছে।
পুলিশ জানিয়েছে অস্ত্রগুলো কোথা থেকে কারা নিয়ে সেখানে রেখেছে তা উদঘাটনের চেষ্টা চলছে।
এ বিষয়ে তাজহাট থানার ওসি শাজাহান আলী জানান, অস্ত্রগুলো কারা নিয়ে রেখেছে সব তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। দায়ীদের চিহ্নিত করে গ্রেফতারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।