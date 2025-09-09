X
মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
রংপুর নগরীতে ১০টি বন্দুকসহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার

রংপুর প্রতিনিধি
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:১৫আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:১৫
রংপুর নগরীর দর্শনা শুঁটকির মোড় এলাকার একটি বাউন্ডারি ঘেরা জায়গা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করেছে যৌথ বাহিনী। মঙ্গলবার (৯ সকালে) রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের তাজহাট থানার ওসি শাজাহান আলী অস্ত্র উদ্ধার করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, গোপন সংবাদের ওপর ভিত্তি করে মেট্রোপলিটন তাজহাট থানা পুলিশ ও সেনাবাহিনী যৌথভাবে নগরীর দর্শনা মডার্ন মোড় মহাসড়কের শুঁটকির মোড় এলাকা থেকে ১০০ গজ দক্ষিণে সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটি বাগানের ভেতর পরিত্যক্ত অবস্থায় দুটি সাদা প্লাস্টিকের বস্তা উদ্ধার করে। বস্তাগুলোতে তল্লাশি চালিয়ে ১০টি এক নালা বন্দুক  ৩৬ রাউন্ড কার্তুজ ও গুলি উদ্ধার করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে অস্ত্রগুলো কোথা থেকে কারা নিয়ে সেখানে রেখেছে তা উদঘাটনের চেষ্টা চলছে। 

এ বিষয়ে তাজহাট থানার ওসি শাজাহান আলী জানান, অস্ত্রগুলো কারা নিয়ে রেখেছে সব তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। দায়ীদের চিহ্নিত করে গ্রেফতারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষার্থীদের ভোট বিপ্লবে অংশগ্রহণের আহ্বান আবিদের
সংঘর্ষে নুরাল পাগলার ভক্ত নিহতের ঘটনায় ৪ হাজার জনের বিরুদ্ধে মামলা
ফ্রান্সে নতুন রাজনৈতিক সংকট, পার্লামেন্টে আস্থা ভোটে পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী
'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' নিয়ে সংশয় উমামার
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
'প্রয়োজন ৩০ বিলিয়ন ডলার, আইএমএফ থেকে এক-দেড় বিলিয়ন আনতেই হিমশিম'
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও তার মায়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা, কবিরাজ আটক
কুবি শিক্ষার্থী ও মায়ের লাশ উদ্ধার, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেলো
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান গ্রেফতার
