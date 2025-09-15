X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রংপুরে ৫ মাসের শিশুকে হত্যা, মা-বাবা ও দাদি আটক

রংপুর প্রতিনিধি
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:২৬আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:২৬
এ ঘটনায় মামলা দায়েরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে

রংপুরের তারাগঞ্জে ৫ মাস বয়সী শিশুকন্যাকে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে শিশুটির মা-বাবা ও দাদিকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) গভীর রাতে।

পুলিশ নিহত শিশুর লাশ উদ্ধার করে সোমবার সকালে থানায় নিয়ে এসেছে। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার কুর্শা ইউনিয়নের পলাশবাড়ি গ্রামে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তারাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম এ ফারুখ।

পুলিশ ও এলাকাবাসী জানিয়েছেন, পলাশবাড়ি গ্রামের বাবু লাল রায়ের শোবার ঘরে ৫ মাস বয়সী শিশুকন্যার জবাই করা লাশ ঘরে পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসী তারাগঞ্জ থানায় খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে নিহত ৫ মাস বয়সী শিশুর লাশ উদ্ধার করে। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে নিহত শিশুর মা তুলশী রানী, বাবা বাবু লাল রায় ও দাদি পাতানি রানীকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

স্বজনদের অভিযোগ, শিশুটিকে তার মা তুলশী রানী জবাই করে হত্যা করেছে। হত্যার পর সে নিজে বাঁচার জন্য উন্মাদের মতো আচরণ করছিল। ঘটনার সঙ্গে শিশুটির বাবা বাবু লাল রায় ও দাদি পাতানি রানীও জড়িত ছিল বলে স্বজন ও এলাকাবাসীর অভিযোগ।

এলাকাবাসী জানিয়েছেন, তুলশী রানীর দুই মেয়ে। এর আগে তার একটি মেয়ে আছে। এবার সন্তান হওয়ার সময় তার কামনা ছিল ছেলেসন্তান হবে। কিন্তু ছেলে না হয়ে মেয়ে হয়েছে। ফলে মেয়েসন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই তার বাবা বাবু লাল ও মা তুলশী রানী নাখোশ ছিল। তারাই পরিকল্পিতভাবে তাদের সন্তানকে জবাই করেছে বলে পুলিশ, এলাকাবাসী ও স্বজনরা অভিযোগ করেছেন। তবে নিহত শিশুটির মা ও বাবা কীভাবে বা কারা তাকে জবাই করে হত্যা করলো, সে ব্যাপারে কোনও কথা বলতে চাননি।

ওসি এম এ ফারুখ জানান, নিহত শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য রংপুর মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক বিভাগে পাঠানো হবে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে নিহত শিশুর বাবা বাবু লাল, মা তুলশী রানী ও দাদি পাতানি রানীকে আটক করে থানায় আনা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

/কেএইচটি/
বিষয়:
হত্যাআটক
সম্পর্কিত
টেকনাফে মাছ ধরার ট্রলারের আদলে ইয়াবা পাচারকালে আটক ২
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীকে ধর্ষণের পর হত্যা: আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি
চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার ভেঙে মালামাল চুরির সময় আটক ১
সর্বশেষ খবর
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
রাকসুর নির্বাচনি প্রচারণা শুরু, আচরণবিধি ভঙ্গ করলে শাস্তি
রাকসুর নির্বাচনি প্রচারণা শুরু, আচরণবিধি ভঙ্গ করলে শাস্তি
ঐক্যবদ্ধভাবে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে: প্রধান উপদেষ্টা
ঐক্যবদ্ধভাবে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে: প্রধান উপদেষ্টা
যে কারণে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলায়নি ভারত
যে কারণে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলায়নি ভারত
সর্বাধিক পঠিত
পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
আম্মার শেষ ইচ্ছেটাই পূরণ করেছি আমরা: ফরিদা পারভীনের ছেলে
আম্মার শেষ ইচ্ছেটাই পূরণ করেছি আমরা: ফরিদা পারভীনের ছেলে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media