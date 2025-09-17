X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দিনাজপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যানসহ ১০ জন কারাগারে

দিনাজপুর প্রতিনিধি
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৫৭আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৫৭
জেলা জাতীয় পার্টির সাবেক সভাপতি দেলোয়ার হোসেন ও তার ছেলেসহ ১০ জনকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার ঘটনায় করা মামলায় দিনাজপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা জাতীয় পার্টির সাবেক সভাপতি দেলোয়ার হোসেন ও তার ছেলেসহ ১০ জনকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। 

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে দিনাজপুরের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মো. আলমগীর কবীর এ আদেশ দেন। দিনাজপুর আদালত পুলিশের পরিদর্শক আমিনুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‌‘বিকালে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’

আসামিরা হলেন- জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা জাতীয় পার্টির সাবেক সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, তার ছেলে মো. নিশান, নবাবগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহ মো. জিয়াউর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছানোয়ার হোসেন মণ্ডল, নবাবগঞ্জ উপজেলার জয়পুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আইনুল হক, আজিজুল হক, জামিনুর রহমান, মোমিনুল ইসলাম, আজিজার রহমান এবং সাজেদুর রহমান সবুজ।

মামলার এজাহারে থেকে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট দুপুর ২টার দিকে নবাবগঞ্জ উপজেলার তপনঘাট এলাকায় আওয়ামী লীগ অফিসে গোপন মিটিং হয়। মিটিয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা দলীয় কার্যালয়ের সামনে বৈষম্যবিরোধীদের মিছিলে সাবেক এমপি শিবলী সাদিক ও তার চাচা দেলোয়ার হোসেনের নির্দেশে ককটেল, ধারালো হাঁসুয়া, লোহার রড, চায়নিজ কুড়াল ও অন্যান্য দেশি অস্ত্র নিয়ে হামলা চালান।

এ ঘটনায় চলতি বছরের ৮ জানুয়ারি নবাবগঞ্জ উপজেলার তপনঘাট গ্রামের বাসিন্দা ও স্বেচ্ছাসেবক দলের কর্মী নজরুল ইসলাম (৪০) বাদী হয়ে নবাবগঞ্জ থানায় মামলা করেন। মামলায় গত ১৮ মে আসামিরা উচ্চ আদালতে জামিনের আবেদন করলে আদালত নিম্ন আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন। তারা দিনাজপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতে হাজির হলে আট সপ্তাহের জামিন মঞ্জুর করা হয়। বুধবার জামিনের মেয়াদ শেষ দিনে আসামিরা জামিনের আবেদন করলে শুনানি শেষে বিচারক কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

/এএম/
বিষয়:
গ্রেফতারমামলাবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
সম্পর্কিত
সাবেক ছাত্রলীগ নেতাকে গ্রেফতারের বিরোধিতা জামায়াতপন্থি আইনজীবীর
চাঁদাবাজির অভিযোগে ১২ হিজড়াকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ
ভারতে যাওয়ার সময় সাবেক এমপির ব্যক্তিগত সহকারী গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
১০ টাকায় ইলিশ বিতরণ করতে এসে ‘মাফ চেয়ে’ এলাকা ছাড়লেন এমপি প্রার্থী
১০ টাকায় ইলিশ বিতরণ করতে এসে ‘মাফ চেয়ে’ এলাকা ছাড়লেন এমপি প্রার্থী
জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ শিশুদের স্মৃতি নিয়ে লেখা প্রকাশে তথ্য উপদেষ্টার আহ্বান
জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ শিশুদের স্মৃতি নিয়ে লেখা প্রকাশে তথ্য উপদেষ্টার আহ্বান
এক ইরানির জায়গায় আরেক স্বদেশী বংশোদ্ভূত কোচ আসছে বাংলাদেশে
এক ইরানির জায়গায় আরেক স্বদেশী বংশোদ্ভূত কোচ আসছে বাংলাদেশে
জামায়াতের সাবেক জেলা আমিরের রুকন পদ স্থগিত
জামায়াতের সাবেক জেলা আমিরের রুকন পদ স্থগিত
সর্বাধিক পঠিত
প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
জাতিসংঘ অধিবেশনপ্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
প্রিয় খাবার খাওয়ার অনুমতি পাননি আমির হোসেন আমু
প্রিয় খাবার খাওয়ার অনুমতি পাননি আমির হোসেন আমু
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media