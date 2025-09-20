X
শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫ আশ্বিন ১৪৩২
অবৈধ বিদ্যুৎসংযোগে স্পৃষ্ট হয়ে দিনমজুরের মৃত্যুর অভিযোগ

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:৩৫আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:৩৫
মো. আরিফুল ইসলাম

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে বিদ্যুৎচালিত সেচযন্ত্রের অবৈধ ঝুলন্ত টানা লাইনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মো. আরিফুল ইসলাম (৩০) নামে এক দিনমজুরের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) বিকালে উপজেলার বামনডাঙ্গা ইউনিয়নের খামার মনিরাম গ্রামে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। আরিফুল ইসলাম ওই গ্রামের মো. আবদুর রশিদ মিয়ার ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, আরিফের বাড়ির পূর্ব পাশে আজাহার হাজির সেচযন্ত্র ও পশ্চিম পাশে তার বসতবাড়ি। সেচযন্ত্র থেকে প্রায় ৭–৮শ গজ দূরে বিদ্যুৎসংযোগ নিতে ঝুলন্ত তার ব্যবহার করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে ঝুঁকিপূর্ণ এ টানা লাইন নিয়ে স্থানীয়রা আজাহার হাজি ও বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার সতর্ক করলেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। দুর্ঘটনার পরপরই আজাহার হাজি তার ছেলেসহ দ্রুত সেই তার সরিয়ে নেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

আরিফের বাবা মো. আবদুর রশিদ মিয়া অভিযোগ করে বলেন, ‘অনেকদিন ধরে এই তার ঝুলে আছে। হাজি সাহেবকে বারবার বলেছি, এমনকি মিটার রিডিং লিখতে আসা লোককেও জানিয়েছি। কিন্তু কেউ ব্যবস্থা নেয়নি। যদি তারা শুনতো তাহলে আজ আমার ছেলেকে হারাতে হতো না। আমরা এ ঘটনার বিচার চাই।’

এ বিষয়ে রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ সুন্দরগঞ্জের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মো. মিজানুর রহমান মিজান বলেন, ‘টানা লাইন অবৈধ। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’

অভিযোগের বিষয়ে মো. আজাহারুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি কোনও বক্তব্য না দিয়ে দ্রুত বাড়ির ভেতরে চলে যান। তবে তার পরিবারের দাবি, আরিফুল ইসলাম বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নয়, হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল হাকিম আজাদ জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। অভিযোগ পেলে আইনিব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মৃত্যুবিদ্যুৎস্পৃষ্ট
