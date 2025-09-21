X
রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ আশ্বিন ১৪৩২
গাইবান্ধায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে জুলাইযোদ্ধার মৃত্যু

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:০৯আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:০৯
আনারুল মিয়া

গাইবান্ধায় বৈদ্যুতিক বোর্ড মেরামতের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আনারুল মিয়া (২০) নামের এক তরুণ জুলাইযোদ্ধা প্রাণ হারিয়েছেন। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় সদর উপজেলার বোয়ালী ইউনিয়নের নিজ বসতবাড়িতে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

আনারুল মিয়া ওই ইউনিয়নের খামার বোয়ালী গ্রামের ছাইদালী মিয়ার ছেলে। তিনি ‘সি’ ক্যাটাগরির জুলাইযোদ্ধা ছিলেন।

স্বজন ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যা ৬টার দিকে বাড়ির একটি ঘরের বৈদ্যুতিক বোর্ড নষ্ট হয়ে গেলে আনারুল নিজেই তা মেরামতের চেষ্টা করেন। এ সময় হঠাৎ শর্টসার্কিট হয়ে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন এবং ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন।

প্রতিবেশী হোসেন মিয়া বলেন, ‘মূলত বাড়ির বৈদ্যুতিক কাজ করতে গিয়েই এই দুর্ঘটনা ঘটে। ছেলেটি খুব ভালো ছিল। তার মৃত্যুতে আমরা সবাই মর্মাহত।’

শোক প্রকাশ করে বাবা ছাইদালী মিয়া বলেন, ‘আমার ছেলেকে হারিয়ে আমি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি। এটি সম্পূর্ণ দুর্ঘটনা। বিষয়টি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও পুলিশকে জানানো হয়েছে।’

বিষয়টি নিশ্চিত করে গাইবান্ধা জেলা জুলাইযোদ্ধা কমিটির সভাপতি আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘অসাবধানতার কারণে দুর্ঘটনায় আমরা একজন মূল্যবান সহযোদ্ধাকে হারালাম। রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টায় রাষ্ট্রীয়ভাবে তাকে নিজ বাড়িতে সম্মান জানানো হবে। এরপর জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হবে।’

তিনি আনারুলের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দেশবাসীর কাছে দোয়া প্রার্থনা করেছেন।

