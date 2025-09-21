X
দুই হাত জোড় করে অনুরোধ, একটিবার ইসলামকে পরীক্ষা করুন: ফয়জুল করীম

হিলি প্রতিনিধি
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:২২আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:২২
ইসলামী আন্দোলনের পথসভা

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম বলেছেন, ‘গত ৫৪ বছরে যারা এই দেশের শাসক ছিল তারা দেশকে ভালো কিছু উপহার দিতে পারেনি- এই জনগণের জন্য কল্যাণকারী কাজ করতে পারেনি। তাই আমি সর্বস্তরের মানুষকে বলবো ওদেরকে বারবার পরীক্ষা করেছেন। আমি দুই হাত জোড় করে অনুরোধ করছি, শুধু একটিবার ইসলামকে পরীক্ষা করুন।’

পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচন, গণহত্যার বিচার, জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি প্রদানও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের দাবিতে রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে ৫টায় দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দরের চারমাথা মোড়ে এক পথসভায় তিনি এ কথা বলেন।

ফয়জুল করীম বলেন, ‘ইসলাম ফেল করার জন্য দুনিয়াতে আসেনি। ইসলাম বিজয়ী হওয়ার জন্য দুনিয়াতে আসছে। যদি ফেল করি দ্বিতীয়বার আপনাদের কাছে আর আসবো না। কিন্তু ইসলাম ফেল করার বিষয় নয়, পাস করার বিষয়।  আজকে অসৎ রাজনীতি আমাদের জনগণকে ধ্বংস করে ফেলছে।’

তিনি বলেন, ‘আজকে যারা লাঙল নিয়ে নির্বাচন করে, তারা নিজেরা লাঙল চালাতে পারে না। নৌকা চালায় গরিবরা, ধান কাটে গরিবরা- সব প্রতীক গরিবদের কিন্তু যারা নির্বাচন করে তাদের একজনও গরিব না।’ হাতপাখা সবার প্রতীক দাবি করে আসন্ন নির্বাচনে তিনি হাতপাখাকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

এ সময় তিনি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ দিনাজপুর দক্ষিণ জেলা শাখার সভাপতি ডা. নূর আলম সিদ্দিককে দিনাজপুর-৫ আসনে সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী হিসেবে সবার সামনে পরিচিত করে দেন। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ হাকিমপুর উপজেলা শাখার সভাপতি আবু বকর সিদ্দিকের সভাপতিত্বে এতে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ দিনাজপুর দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক ছানোয়ার হোসেন, ইসলামী যুব আন্দোলন দিনাজপুর দক্ষিণ জেলার সভাপতি এমদাদুল হক, ইসলামী যুব আন্দোলন হাকিমপুর উপজেলা শাখার সভাপতি মোকছেদুল ইসলাম, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর আমিনুল ইসলামসহ অনেকে।

/এফআর/
বিষয়:
হিলিইসলামী আন্দোলন
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
