বিএনপির সেই নেতাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি

বিতর্কিত নানান কর্মকাণ্ডে সমালোচিত এবং দলীয় প্রভাব খাটিয়ে অনিয়মে জড়িত কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আনিছুর রহমানকে দলীয় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা ও সদস্য সচিব সোহেল হোসনাইন কায়কোবাদ স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। সদস্য সচিব সোহেল হোসনাইন কায়কোবাদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বিএনপির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন ও অব্যাহত সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে রাজারহাট উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আনিছুর রহমানকে আহ্বায়কের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।
তার স্থলে উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে জেলা বিএনপি।
আহ্বায়কের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই নানা বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন বিএনপি নেতা আনিছুর রহমান। দলের প্রভাব খাটিয়ে তদবির ও মামলা বাণিজ্যসহ এক জামায়াত কর্মীর ‘কলিজা টেনে ছিঁড়ে ফেলার’ হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। এ ছাড়াও স্থানীয় একটি কলেজের অফিস সহকারী হয়েও দলীয় প্রভাব খাটিয়ে স্থানীয় একটি মাদ্রাসার গভর্নিং বডির সভাপতির পদ বাগিয়ে নেন তিনি। আদালতের আদেশ থাকার পরও ওই মাদ্রাসার অফিস সহকারীর এমপিওভুক্তির প্রক্রিয়া আটকিয়ে রাখার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। এ নিয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হলে ছেলেকে দিয়ে রাজারহাট উপজেলার স্থানীয় সাংবাদিক আসাদুজ্জামান আসাদকে লাঞ্ছিত ও হুমকি দেন তিনি। এ নিয়ে থানায় জিডি করাসহ জেলা বিএনপির কাছে লিখিত অভিযোগ দেন সাংবাদিক আসাদ।
জেলা বিএনপি সূত্রে জানা গেছে, আনিছুরের নানান কর্মকাণ্ডে সমালোচনা সৃষ্টি হলে ঘটনা তদন্ত কমিটি করে জেলা বিএনপি। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন ও সার্বিক অভিযোগ আমলে নিয়ে বিএনপি নেতা তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
জেলা বিএনপির সদস্য সচিব সোহেল হোসনাইন কায়কোবাদ বলেন, ‘ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করায় দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষায় আনিছুরকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। যারাই দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করবে তাদের বিরুদ্ধে দল ব্যবস্থা নেবে। কারও অপকর্মের দায় দল বহন করবে না।’