শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১২ আশ্বিন ১৪৩২
হিলির পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় ২ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন

হিলি প্রতিনিধি
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২২আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২২
পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় বিজিবি

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে দিনাজপুরের হাকিমপুরের হিলি সীমান্তে বাড়তি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। সীমান্তে বিজিবির বাড়তি সদস্য মোতায়েনসহ পূজামণ্ডপে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে টহল জোরদার করা হয়েছে।

সীমান্ত এলাকায় নিয়মিত টহলের পাশাপাশি বিশেষ টহল চালানো হচ্ছে। সীমান্ত এলাকায় চলাচলরতদের ওপর সার্বক্ষণিক নজরদারি করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে সীমান্ত এলাকায় নির্বিঘ্নে পূজা উদযাপনে মণ্ডপের সার্বিক নিরাপত্তায় ২ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। তারা টহলের পাশাপাশি মন্দিরগুলো পরিদর্শন করছেন।

হিলির পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় ২ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন

উৎসব চলাকালে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে কাজ করছেন তারা। দেশের সবচেয়ে নিকটতম সীমান্ত এলাকা হিলিতে ১৯টি মন্দিরে দুর্গাপূজা হচ্ছে।

জয়পুরহাট-২০ বিজিবি ব্যাটালিয়নের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর কাজী আসিফ মাহমুদ জানান, বিজিবি সবসময় জাতীয় শান্তি, নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ। দেশের জনগণ যাতে নির্বিঘ্নে ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপন করতে পারে সেই লক্ষ্যে বিজিবি স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী অন্য সংস্থার সঙ্গে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছে। কারণ দুর্গাপূজা চলাকালে অনেক মাদক ব্যবসায়ী এই সুযোগে ভারত থেকে মাদক পাচার করে থাকে। সেই লক্ষ্যে বিজিবি সর্বদা সজাগ রয়েছে।

/এফআর/
বিষয়:
হিলিদুর্গাপূজা
