এক হাজার টাকার জন্য বৃদ্ধের ঘরের টিন খুলে নেওয়া সেই যুবক কারাগারে

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০৩আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০৩
বৃদ্ধ মতিয়ার রহমান, ইনসেটে অভিযুক্ত সুরুজ মিয়া

গাইবান্ধার সাদুল্লাপুরে মাত্র এক হাজার টাকার জন্য হতদরিদ্র এক বৃদ্ধের ঘরের টিন খুলে নিয়ে যাওয়া অভিযুক্ত যুবক সুরুজ মিয়াকে (৩২) গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ।

রবিবার (৫ অক্টোবর) দুপুরে গাইবান্ধার আমলি আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। এর আগে, গত শনিবার (৪ অক্টোবর) রাতে সুরুজকে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতার সুরুজ মিয়া সাদুল্লাপুর উপজেলার ইদিলপুরের রূপনাথপুর গ্রামের সাজু মিয়ার ছেলে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ধাপেরহাট পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের (ইনচার্জ) স্বপন কুমার সরকার জানান, মতিয়ারের স্ত্রীর লিখিত অভিযোগটি থানায় মামলা হিসেবে রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্ত সুরুজকে গ্রেফতারের পর আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া খুলে নিয়ে যাওয়া টিন উদ্ধারের পর ওই দম্পতির কাছে ফেরত দেওয়া হয়েছে।’

এদিকে, ঘটনাটি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার হলে নজরে পড়ে জেলা প্রশাসক চৌধুরী মোয়াজ্জম আহমেদ ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) কাজী মোহাম্মদ অনিক ইসলামের।

এ বিষয়ে ইউএনও কাজী মোহাম্মদ অনিক ইসলাম বলেন, ‘ঘটনাটি জানামাত্রই ইউপি চেয়ারম্যান ও গ্রাম পুলিশকে বৃদ্ধ দম্পতির বাড়িতে পাঠানো হয়। পরে অভিযুক্তের কাছ থেকে টিন উদ্ধার করে দম্পতির কাছে ফেরত দেওয়া হয়।’

এর আগে, গত রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) উপজেলার ইদিলপুর ইউনিয়নের রূপনাথপুর গ্রামের মতিয়ার রহমানের বাড়ির ঘরের চাল ও বারান্দার ১০–১২টি টিন খুলে নিয়ে যায় সুরুজ।

ভুক্তভোগী মতিয়ার রহমান অভিযোগ করেন, নাতি বুলু মিয়া মোবাইল মেরামতের জন্য ৫–৬ মাস আগে সুরুজের কাছ থেকে এক হাজার টাকা ধার নেয়। টাকা ফেরত দিতে না পারায় সুরুজ দলবল নিয়ে এসে টিনগুলো কেটে নিয়ে যায়। এ ঘটনার প্রতিকার চেয়ে থানায় একটি অভিযোগ দেন মতিয়ারের স্ত্রী জমিলা বেগম। ঘটনার ৬ দিন পর পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। সুরুজের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি।

