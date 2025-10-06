কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার বেরুবাড়ী ইউনিয়নে ভারত থেকে ঢলে ভেসে আসা গাছের গুঁড়ি সংগ্রহ করতে গিয়ে দুধকুমার নদে এক ধান ব্যবসায়ী নিখোঁজ হয়েছেন। সোমবার (৬ অক্টোবর) সকালে ইউনিয়নের খেলার ভিটা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
খবর পেয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধানে অভিযান শুরু করে। নাগেশ্বরী থানার ডিউটি অফিসার মেহেরুন্নেসা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নিখোঁজ ব্যবসায়ীর নাম মনসুর আলী (৪৫)। তিনি বেরুবাড়ী ইউনিয়নের ৮নং ইউনিয়নের খামার নকুলা এলাকার বাসিন্দা এবং ওই এলাকার আমজাদ হোসেনের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, রবিবার দুপুর থেকে উজানের ঢলে দুধকুমার নদের পানিতে হাজার হাজার গাছের গুঁড়ি ভেসে আসতে শুরু করে। নদের তীরের লোকজন বিভিন্নভাবে সেগুলো সংগ্রহ করতে থাকেন। সোমবার সকালে অন্যদের মতো মনসুরও গাছের গুঁড়ি সংগ্রহ করতে শুরু করেন। এ সময় হঠাৎ তিনি নদের পানিতে নিখোঁজ হন। স্থানীয়দের সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তার খোঁজ শুরু করলেও সোমবার দুপুর ১টা পর্যন্ত তার কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।
নাগেশ্বরী থানার ডিউটি অফিসার মেহেরুন্নেসা বলেন, নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধানে ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকর্মীরা কাজ করছেন। তবে দুপুর পর্যন্ত তার সন্ধান মেলেনি।