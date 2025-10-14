X
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জেন-জি ফুটবল টুর্নামেন্টের খেলায় সংঘর্ষ, বেরোবির ৮ শিক্ষার্থী বহিষ্কার

রংপুর প্রতিনিধি
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১০:১৯আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১০:১৯
জরুরি বৈঠক শেষে শিক্ষার্থী বহিষ্কারের ঘোষণা দেন উপাচার্য

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে তিন বিভাগের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের ঘটনায় ৮ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা কমিটির এক জরুরি বৈঠক শেষে এ ঘোষণা দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী। 

বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীরা হলেন- সাফায়েত হোসেন শুভ, শাহরিয়ার অপু, সজিব, সৌরভ, নাজমুস সাকিব, রোহান সরকার রোহান, জিহাদ ও ২১-২২ সেশনের শিক্ষার্থী আশরাফুল‌ ইসলাম।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থীদের আয়োজনে চলছে জেন-জি ফুটবল টুর্নামেন্ট। এর সেমিফাইনাল খেলায় মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থী রোহান ও অপুর সঙ্গে পরিসংখ্যান ও পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের কিছু শিক্ষার্থীর বাগবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরিসংখ্যান ও পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীর ওপর হামলা চালায়। এতে পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী প্রান্ত আহত হলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তিন বিভাগের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। এতে প্রায় ১০ শিক্ষার্থী আহত হন বলে জানা গেছে।

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ফেরদৌস রহমান, রেজিস্ট্রার ড. হারুন অর রশীদ, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরের পরিচালক ড. ইলিয়াস প্রামাণিকসহ তিন বিভাগের শিক্ষকরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলেও শিক্ষার্থীরা লাঠিসোঁটা নিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন। 

পরে রাত ১১টার দিকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলেও উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে জরুরি শৃঙ্খলা কমিটির বৈঠক হয়।

বৈঠক শেষে উপাচার্য বহিষ্কারের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি জিরো টলারেন্স। এই সব বিষয় আর অধিকতর আইডেন্টিফাই করার জন্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। 

নির্দিষ্ট কোনও সেমিস্টারের জন্য তাদের বহিষ্কার করা হয়েছে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বহিষ্কার মানে বহিষ্কার, কোনও সেমিস্টার নেই এখানে। বিশ্ববিদ্যালয়কে কলঙ্ক মুক্ত করার জন্য এ সব কীটকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের করতে হবে। 

/এফআর/
বিষয়:
সংঘর্ষরোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়বহিষ্কার
সম্পর্কিত
বড় ভাইয়ের চাপাতির কোপে ছোট ভাই নিহত
হলে নবীনদের র‍্যাগিং, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬ শিক্ষার্থী বহিষ্কার
গাজায় সংঘর্ষে ফিলিস্তিনি সাংবাদিক সালেহ আলজাফারাওয়ি নিহত
সর্বশেষ খবর
শাহবাজকে ধন্যবাদ ও আসিম মুনিরকে ‘আমার প্রিয়’ আখ্যা ট্রাম্পের
শাহবাজকে ধন্যবাদ ও আসিম মুনিরকে ‘আমার প্রিয়’ আখ্যা ট্রাম্পের
বিপদে-আপদে অ্যাপে আপদ
বিপদে-আপদে অ্যাপে আপদ
গ্যাস পাম্পে বাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, আহত ৪
গ্যাস পাম্পে বাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, আহত ৪
বাংলাদেশ সফরে পরিকল্পনার কথা জানালেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ সফরে পরিকল্পনার কথা জানালেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান
পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
ঢাকা সেনানিবাসের একটি ভবনকে ‘সাময়িকভাবে কারাগার’ ঘোষণা
ঢাকা সেনানিবাসের একটি ভবনকে ‘সাময়িকভাবে কারাগার’ ঘোষণা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media