জামিনে মুক্তি পাওয়া আ.লীগ আ.লীগ নেতাকে ফের গ্রেফতার

গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শহীদুল্লাহেল কবীর ফারুককে (৫০) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাতে গাইবান্ধা জেলা পরিষদের সামনে থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় বলে জানিয়েছে সদর থানার পুলিশ।
আটক শহীদুল্লাহেল কবীর ফারুক সাদুল্লাপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ঢোলভাঙ্গা স্কুল অ্যান্ড কলেজের সহকারী অধ্যাপক। তিনি সাদুল্লাপুর উপজেলার খোর্দকোমরপুর ইউনিয়নের তালুক হরিদাস গ্রামের মোশাররফ হোসেন নওশার ছেলে।
গত বছরের ২২ ডিসেম্বর জেলা শহরের পলাশপাড়ার ভাড়া বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠায় সদর থানা পুলিশ। কয়েকদিন পর তিনি জামিনে মুক্তি পান।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সদর থানার ওসি শাহিনুর ইসলাম তালুকদার জানান, গত বছরের ২৬ আগস্ট জেলা বিএনপি ও যুবদলের অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় শহীদুল্লাহেল কবীর ফারুকের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে। ওই মামলায় আগেও তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।
ওসি আরও জানান, জামিনের পর থেকে ফারুক প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করছিলেন এবং বিভিন্ন নাশকতার পরিকল্পনা করছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার রাতে অভিযান চালিয়ে তাকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে দুপুরে আদালতে হাজির করা হবে।