X
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জাতীয় নির্বাচনের ওপর দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি নির্ভর করছে: মির্জা ফখরুল

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৪২আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ২০:০৮
বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

দেশের অর্থনীতি এবং সার্বিক রাজনীতি নির্ভর করছে আসন্ন (ত্রয়োদশ) জাতীয় নির্বাচনের ওপর—এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি অভিযোগ করেন, সামগ্রিকভাবে বিএনপিই বিগত বছরগুলোতে সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বিকালে ঠাকুরগাঁও জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা ও রুহিয়া থানা বিএনপির বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বিএনপির এই শীর্ষ নেতা দাবি করেন, স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার ১৬ বছরের শাসনামলে বিএনপি নেতাকর্মীদের ওপর নজিরবিহীন নিপীড়ন চালানো হয়েছে। তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে বলেন, ‘প্রায় ৬০ লাখ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি, ২০ হাজার নেতাকর্মীকে হত্যা এবং তিন জন এমপিসহ ১ হাজার ৭০০ নেতাকর্মীকে গুম করা হয়েছে।’

তিনি উল্লেখ করেন, ‘আমাদের রাজনৈতিক কর্মীরা এখন অন্তত রাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারছেন। ঠাকুরগাঁওয়ের অনেক নেতাকর্মী দীর্ঘ ১৫ বছর কারাগারে কাটিয়েছেন এবং মিথ্যা মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন।’ এই পরিস্থিতিতে আইনি সহায়তা দেওয়ায় তিনি আইনজীবীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

গণভোট প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘বিএনপি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে মত দিয়েছে যে একই দিনে গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান করা যেতে পারে।’

ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির সভাপতি মির্জা ফয়সাল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক পয়গাম আলী, পৌর বিএনপির সভাপতি শরিফুল ইসলাম শরীফ, সদর বিএনপি সভাপতি আব্দুল হামিদ এবং রুহিয়া থানা বিএনপির সভাপতি আব্দুল জব্বারসহ বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

/কেএইচটি/এমওএফ/
বিষয়:
বিএনপিমির্জা ফখরুলত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন
সম্পর্কিত
সরকার গঠন করবে বিএনপি, তারেক রহমানই হবেন পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী: আলতাফ চৌধুরী
জামায়াত ডিজিটাল প্রযুক্তিতে বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা চালাচ্ছে: রিজভী
ধর্ষণে অন্তঃসত্ত্বা বাকপ্রতিবন্ধী তরুণী, বিএনপি নেতা গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
সাংবাদিক আরিফ নির্যাতন মামলা: শোকজের জবাব শুনতে আদালত ‘বিব্রত’
সাংবাদিক আরিফ নির্যাতন মামলা: শোকজের জবাব শুনতে আদালত ‘বিব্রত’
অভিযুক্ত সেনা কর্মকর্তাদের জন্য ‘বিশেষ কারাগার’, সরকারের ব্যাখ্যা দাবি টিআইবি’র
মানবতাবিরোধী অপরাধঅভিযুক্ত সেনা কর্মকর্তাদের জন্য ‘বিশেষ কারাগার’, সরকারের ব্যাখ্যা দাবি টিআইবি’র
কাশিমপুরের কারাগারের কয়েদির মৃত্যু
কাশিমপুরের কারাগারের কয়েদির মৃত্যু
মেলোনিকে ধূমপান ছাড়তে বললেন এরদোয়ান, শুনে হাসলেন ম্যাক্রোঁ
মেলোনিকে ধূমপান ছাড়তে বললেন এরদোয়ান, শুনে হাসলেন ম্যাক্রোঁ
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
রাজশাহী হাইটেক পার্কে বড় বিনিয়োগ, হচ্ছে দুই হাজার কর্মসংস্থান
রাজশাহী হাইটেক পার্কে বড় বিনিয়োগ, হচ্ছে দুই হাজার কর্মসংস্থান
বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম বাদ দিয়ে ‘দাঁতভাঙ্গা আদর্শ কলেজ’ নাম প্রস্তাব
বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম বাদ দিয়ে ‘দাঁতভাঙ্গা আদর্শ কলেজ’ নাম প্রস্তাব
সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতারের ক্ষমতা নেই, বললেন তাজুল
সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতারের ক্ষমতা নেই, বললেন তাজুল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media