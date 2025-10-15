X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
জনরোষ এমন জিনিস, এটি কাউকে ক্ষমা করবে না: ডা. জাহিদ

হিলি প্রতিনিধি
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৩৮আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৩৮
সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন ডা. জাহিদ

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেছেন, ‘প্রধান উপদেষ্টা যেমন বলেন, আগামী মধ্য ফেব্রুয়ারির নির্বাচন অতীতকালের মধ্যে সবচেয়ে ভালো নির্বাচন হবে- আমরা সেটিকে বিশ্বাস করতে চাই, বিশ্বাস রাখতে চাই। কিন্তু রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে মাঠ পর্যায়ে কিছু কিছু কর্মকর্তা ও যারা দেশ পরিচালনা করছেন তাদের আচরণ প্রশ্নবোধক। সেগুলো নিয়ে পত্র-পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লেখালিখি চলছে। জনগণ এটিকে ভালো চোখে দেখছে না, এ বিষয়ে বিএনপি সচেতন রয়েছে। বিএনপি বিশ্বাস করতে চায়, সবাই যার যার অবস্থান থেকে নিরপেক্ষ আচরণ করবেন- কোনও অবস্থাতেই বামে ডানে হেলে পড়ার চেষ্টা করবেন না, মধ্যবর্তী পর্যায়ে থাকবেন তাহলেই মানুষ সম্মান করবে। তা না হলে পালানো স্বৈরাচার সরকারের কী অবস্থা হয়েছে, জনরোষ এমন এক জিনিস এটি কিন্তু কাউকে ক্ষমা করবে না।’

আগামী সংসদ নির্বাচনে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বুধবার (১৫ অক্টোবর) দুপুরে দিনাজপুরের বিরামপুরে দলের নেতাকর্মীদের নিয়ে এক কর্মীসভায় তিনি এ কথা বলেন। এ সময় সেখানে দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেন, ‘আপনাদের আচরণ আপনাদের কার্যক্রম দেশের ১২ কোটি ভোটারের ২৪ কোটি চোখ দেখছে। কোনও অবস্থাতেই ভাববেন না মানুষ জেগে জেগে ঘুমাচ্ছে, তারা কিন্তু ঠিকই আপনাদের কার্যক্রম অবলোকন করছে। আমরা চাইবো, আবেগ, অনুভূতি, উৎসাহ, উদ্দীপনা ও ত্যাগের বিনিময়ে আজকের এই অন্তবর্তীকালীন সরকার। সেই অন্তবর্তীকালীন সরকার রক্ত ও ত্যাগের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না- একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনা করবেন।’

তিনি বলেন, ‘পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, উপদেষ্টাসহ অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব সবসময় অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনা করা। কমিশনার, প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন- সবার জন্য একই কথা প্রযোজ্য।’

বিএনপিহিলি
