X
শুক্রবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
১ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভারতে পালানোর সময় আ.লীগের দুই নেতা আটক

হিলি প্রতিনিধি
১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫৮আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫৮
আটক আওয়ামী লীগের দুই নেতা

দিনাজপুরের বিরামপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে পালানোর সময় বরগুনা জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল আজাদ রিপন (৪৮) ও বরিশালের উজিরপুর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি হাফিজুর রহমান ইকবালকে (৫৭) আটক করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১৭ অক্টোবর) রাত ৮টার দিকে উপজেলার ভেলারপাড় ব্রিজ এলাকা থেকে তাদের আটক করে পুলিশ। শুক্রবার সকালে দুই জনকে আদালতের মাধ্যমে দিনাজপুর কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ।

আটক মাহমুদুল আজাদ রিপন বরগুনা জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং বরগুনা সদর উপজেলার চর কলোনি এলাকার আজহার আলীর ছেলে। হাফিজুর রহমান ইকবাল বরিশালের উজিরপুর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি। তিনি বরিশালের উজিরপুর উপজেলার কেশবকাবী গ্রামের রফিজ উদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাহমুদুল আজাদ রিপন ও হাফিজুর রহমান ইকবাল নামের ওই দুই ব্যক্তি বিরামপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে পালানোর উদ্দেশে অটোরিকশা যোগে সীমান্তের দিকে যাচ্ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে তারা পথ ভুলে ভেলারপাড় ব্রিজ এলাকায় গিয়ে স্থানীয় লোকজনকে সীমান্তের পথ জিজ্ঞেস করলে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। এ সময় স্থানীয়রা তাদেরকে আটক করে থানা পুলিশে সংবাদ দেন। পরে পুলিশ তাদেরকে আটক করে থানায় নিয়ে যান।

বিরামপুর থানার ওসি মমতাজুল হক জানান, বিরামপুর থানা এলাকায় সন্দেহজনক ঘোরাফেরার অভিযোগে তাদেরকে গ্রেফতার দেখিয়ে শুক্রবার সকালে দিনাজপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। আটক দুই জনের নামে তাদের নিজ এলাকায় তিনটি করে রাজনৈতিক মামলা রয়েছে।

/এফআর/
বিষয়:
আওয়ামী লীগসীমান্ত
সম্পর্কিত
জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান, বিশেষ প্রামাণ্যচিত্রে নিষ্ঠুরতার প্রতিচ্ছবি
ভারতে পিটুনিতে নিহত ৩ বাংলাদেশির লাশ হস্তান্তর
রাজধানীতে আওয়ামী লীগের ৯ নেতাকর্মী গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান, বিশেষ প্রামাণ্যচিত্রে নিষ্ঠুরতার প্রতিচ্ছবি
জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান, বিশেষ প্রামাণ্যচিত্রে নিষ্ঠুরতার প্রতিচ্ছবি
মিরপুরের উইকেট নিয়ে কে কী বললেন
মিরপুরের উইকেট নিয়ে কে কী বললেন
ছাত্র সংসদ নির্বাচনের প্রভাব জাতীয় নির্বাচনে বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়বে না: ইশরাক
ছাত্র সংসদ নির্বাচনের প্রভাব জাতীয় নির্বাচনে বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়বে না: ইশরাক
অনশন শুরু, রবিবার যমুনা অভিমুখে পদযাত্রার পরিকল্পনা শিক্ষকদের
অনশন শুরু, রবিবার যমুনা অভিমুখে পদযাত্রার পরিকল্পনা শিক্ষকদের
সর্বাধিক পঠিত
পায়ে হেঁটে আদালতে এসে এজলাসে ঢুকলেন হুইল চেয়ারে, সব দেখলেন বিচারক
পায়ে হেঁটে আদালতে এসে এজলাসে ঢুকলেন হুইল চেয়ারে, সব দেখলেন বিচারক
রাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
রাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
ব্রিটেনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের নি‌য়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে ক্ষোভ
ব্রিটেনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের নি‌য়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে ক্ষোভ
শ্রম আইন লঙ্ঘন: ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর ৪ কর্মকর্তার বিচার শুরু
শ্রম আইন লঙ্ঘন: ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর ৪ কর্মকর্তার বিচার শুরু
কঠোর আন্দোলনে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা, সমাধান কোন পথে?
কঠোর আন্দোলনে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা, সমাধান কোন পথে?
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media