ভারতে পালানোর সময় আ.লীগের দুই নেতা আটক

দিনাজপুরের বিরামপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে পালানোর সময় বরগুনা জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল আজাদ রিপন (৪৮) ও বরিশালের উজিরপুর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি হাফিজুর রহমান ইকবালকে (৫৭) আটক করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (১৭ অক্টোবর) রাত ৮টার দিকে উপজেলার ভেলারপাড় ব্রিজ এলাকা থেকে তাদের আটক করে পুলিশ। শুক্রবার সকালে দুই জনকে আদালতের মাধ্যমে দিনাজপুর কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ।
আটক মাহমুদুল আজাদ রিপন বরগুনা জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং বরগুনা সদর উপজেলার চর কলোনি এলাকার আজহার আলীর ছেলে। হাফিজুর রহমান ইকবাল বরিশালের উজিরপুর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি। তিনি বরিশালের উজিরপুর উপজেলার কেশবকাবী গ্রামের রফিজ উদ্দিনের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাহমুদুল আজাদ রিপন ও হাফিজুর রহমান ইকবাল নামের ওই দুই ব্যক্তি বিরামপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে পালানোর উদ্দেশে অটোরিকশা যোগে সীমান্তের দিকে যাচ্ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে তারা পথ ভুলে ভেলারপাড় ব্রিজ এলাকায় গিয়ে স্থানীয় লোকজনকে সীমান্তের পথ জিজ্ঞেস করলে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। এ সময় স্থানীয়রা তাদেরকে আটক করে থানা পুলিশে সংবাদ দেন। পরে পুলিশ তাদেরকে আটক করে থানায় নিয়ে যান।
বিরামপুর থানার ওসি মমতাজুল হক জানান, বিরামপুর থানা এলাকায় সন্দেহজনক ঘোরাফেরার অভিযোগে তাদেরকে গ্রেফতার দেখিয়ে শুক্রবার সকালে দিনাজপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। আটক দুই জনের নামে তাদের নিজ এলাকায় তিনটি করে রাজনৈতিক মামলা রয়েছে।